La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abrirá el próximo 13 de mayo el plazo para solicitar la participación en el Programa de Refuerzo Educativo en periodo estival correspondiente al curso 2025/2026, una iniciativa dirigida al alumnado de Primaria y de 1º y 2º de ESO de centros públicos andaluces.

Las familias interesadas podrán presentar la inscripción hasta el 22 de mayo tanto a través de la Secretaría Virtual de la Consejería como directamente en el centro educativo solicitado en primera opción. En esas mismas fechas, el profesorado que desee participar también podrá formalizar su solicitud mediante el Portal Docente.

Este programa está orientado a estudiantes que necesiten reforzar contenidos tras la finalización del curso escolar, especialmente en materias instrumentales, técnicas de estudio, organización del trabajo y habilidades de integración y adaptación al grupo. Además, incluye actividades enfocadas en hábitos de vida saludable y propuestas lúdico-deportivas.

La iniciativa se desarrollará durante el mes de julio en horario de mañana, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas. El alumnado podrá participar durante una quincena o el mes completo, aunque tendrán prioridad quienes soliciten asistir durante todo el periodo. Los grupos estarán formados por entre 5 y 15 alumnos.

Cada jornada incluirá talleres de refuerzo lingüístico, razonamiento matemático, inglés y actividad físico-deportiva, dentro de un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

La edición de este año supone la octava convocatoria de este plan educativo impulsado por la Junta de Andalucía. Desde su puesta en marcha en 2019, más de 55.000 alumnos y alumnas y más de 9.000 docentes han participado en esta iniciativa en centros educativos de toda Andalucía. En la última edición tomaron parte 335 centros y cerca de 18.500 estudiantes.