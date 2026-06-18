Presentado el Campeonato de España que tendrá lugar del 21 al 27 de junio y que contará con 32 equipos procedentes de distintos puntos del país. El Ayuntamiento agradece la colaboración de los clubes locales (C.B. Alhaurín de la Torre y Algazara) en la organización

Alhaurín de la Torre volverá a convertirse en uno de los epicentros del baloncesto base nacional con la celebración, por tercer año consecutivo, del Campeonato de España de Minibasket Femenino. El torneo tendrá lugar del 21 al 27 de junio y compartirá sede con Fuengirola, reuniendo a 32 equipos procedentes de distintos puntos del país. Entre los clubes participantes destacan tres representantes andaluces: Ciudad de Córdoba, vigente campeón de Andalucía; EBG Málaga, subcampeón regional; y CB La Salle, tercer clasificado autonómico.

El campeonato ha sido presentado en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Deportes, Sergio Cortés; y el delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Málaga, Ricardo Bandrés.

El edil de Deportes mostró su satisfacción por la estrecha relación que mantiene el municipio con el baloncesto. Recordó que Alhaurín de la Torre ya ha sido sede del equipo Sub-22 de Unicaja y adelantó que volverá a albergar sus encuentros la próxima temporada. Asimismo, destacó que la organización del Campeonato de España de Minibasket Femenino es posible gracias a la colaboración de las instituciones y al compromiso de los clubes deportivos locales.

Sergio Cortés subrayó además la capacidad organizativa de la localidad y el esfuerzo realizado en los últimos años para contar con instalaciones deportivas de primer nivel. Además, quiso expresar su agradecimiento al Club de Baloncesto de Alhaurín de la Torre y al Club Algazara por su colaboración en la organización del evento, destacando especialmente la aportación de voluntarios que realizarán durante los días de competición.

“Su implicación y compromiso son fundamentales para que una cita de estas características se desarrolle con éxito”, señaló. También deseó mucha suerte a las dos jugadoras alhaurinas, Paula Luque y Daniela Martín, que participarán en estos encuentros, confiando en que disfruten de una experiencia inolvidable y representen con orgullo al municipio sobre la pista.

La competición se desarrollará en los pabellones El Limón y Blas Infante, en Alhaurín de la Torre, así como en el pabellón Elola de Fuengirola. El formato del campeonato contempla tres jornadas de fase de grupos y cuatro días dedicados a las eliminatorias.

La fase inicial se disputará entre los días 21 y 23 de junio. Los encuentros de octavos de final tendrán lugar el 24 de junio, mientras que los cuartos de final, las semifinales y la gran final se celebrarán del 25 al 27 de junio exclusivamente en Alhaurín de la Torre, que volverá a ser el escenario principal de esta destacada cita deportiva.