Alcalde y concejales se reúnen con Fedelhorce y empresarios locales para avanzar en el proyecto, obtener el distintivo oficial de la Junta y lograr ayudas y subvenciones que beneficien a los negocios locales. Más de 200 establecimientos apoyan la iniciativa

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, junto con los concejales de Comercio y de Comunicación, ha mantenido una reunión de trabajo con Fedelhorce y empresarios locales con la finalidad de avanzar en el proyecto para que el municipio cuente oficialmente con un Centro Comercial Abierto (CCA), un distintivo que concede la Junta de Andalucía y que implica importantes beneficios para los negocios locales.

Durante el encuentro se ha presentado un dossier valorativo, se ha analizado el trabajo realizado hasta ahora y se ha constatado el “gran respaldo” que se ha obtenido a la iniciativa por parte de los comerciantes alhaurinos con más de doscientas adhesiones, según ha explicado la edil del área, María del Mar Martínez.

La concesión de este distintivo, que otorga en concreto la Dirección General de Comercio de la Junta, implicaría importantes beneficios y abriría la puerta a la obtención de ayudas y subvenciones para invertir en las calles comerciales. “Estamos trabajando para que el proyecto sea pronto una realidad”, ha dicho la concejala.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha diseñado ya un logotipo oficial y se avanza en una imagen global e identificativa que agrupe a todos los negocios. El CCA se concibe como una manera de entender el municipio, donde calles, plazas y establecimientos funcionan de forma coordinada como un gran centro al aire libre, manteniendo la identidad y el carácter propio del pueblo.

El proyecto plantea la integración del comercio, la hostelería, los servicios y la oferta cultural bajo una imagen común, impulsando actividades conjuntas y una estrategia compartida. Otras ventajas para el tejido empresarial serían el acceso preferente a ayudas y líneas de financiación destinadas al comercio de proximidad, así como el desarrollo de campañas de dinamización, marketing y eventos con respaldo institucional.

Además, el modelo contempla acciones de formación y digitalización para los negocios asociados, mejoras en la imagen urbana mediante señalética común o instalación de tótems informativos, entre otros. La propuesta también incluye actuaciones para mejorar la accesibilidad, la movilidad y el aparcamiento en coordinación con el Ayuntamiento, así como la firma de convenios con empresas y entidades que aporten ventajas competitivas y ahorro a los asociados.

Tanto el Ayuntamiento como Fedelhorce consideran que el proyecto supondría un importante impulso económico para Alhaurín de la Torre, reforzando no solo al comercio local, sino también a la hostelería y al sector servicios, aumentando el atractivo turístico y residencial del municipio y fortaleciendo la representación del tejido empresarial ante las distintas administraciones.