El auditorio de Alhaurín de la Torre reunirá sobre el escenario a Valdés Brothers, The Blue Horses, Suzette Moncrief y Koyaks: una propuesta que destaca por su diversidad y su riqueza musical. Entradas ya a la venta en www.entradastbq.com

El ciclo Portón del Jazz continúa este viernes, 10 de julio, con una de las citas más internacionales de la presente edición. La Finca Municipal El Portón acogerá un concierto que reunirá sobre el mismo escenario a Valdés Brothers, The Blue Horses, Suzette Moncrief y Koyaks, en una propuesta que destaca por su riqueza musical y la diversidad de sus integrantes.

El espectáculo contará con la participación de músicos procedentes de distintas nacionalidades diferentes, ofreciendo al público una fusión de estilos y sonoridades que reflejan el carácter abierto e internacional del festival, consolidado ya como una de las grandes citas culturales del verano en el municipio.

Desde la Concejalía de Grandes Eventos en El Portón, dirigida por Andrés García, se ha animado tanto a los vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre como a visitantes de toda la provincia a disfrutar de este concierto. El edil ha destacado la calidad artística de la programación de esta edición y ha subrayado la apuesta del festival por acercar al público propuestas de primer nivel internacional en un entorno tan singular como la Finca Municipal El Portón.

Las entradas para este concierto continúan a la venta tanto de forma online como presencial. Los interesados pueden adquirirlas a través de la web oficial del festival y de la plataforma de venta de entradas, así como en la tienda de música Armonía, ubicada en la calle Océano Pacífico, donde además se aplican descuentos en la compra presencial.

El ciclo continuará el viernes 17 de julio, que será el turno de Eric Alexander Jazz Syndicate, una de las formaciones más destacadas del jazz contemporáneo, que llegará acompañada por Súper Heavy Sound como grupo invitado.

El broche final al festival llegará el 24 de julio con una doble actuación protagonizada por Alfredo Rodríguez Trío y Albert Sanz Trío, dos referentes del jazz actual que pondrán el cierre a una nueva edición del ciclo.

Más información y venta de entradas: www.entradastbq.com