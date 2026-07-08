El alcalde anuncia un proyecto que permitirá prácticamente duplicar la superficie del edificio. La obra podría comenzar a final de año con el objetivo de que esté finalizada en primavera. El regidor adelanta además una futura ampliación del Centro Cultural y Ocio de La Platea

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ampliará el Centro Social de Retamar con el objetivo de atender las necesidades de espacio planteadas por los vecinos y reforzar la oferta de actividades sociales, culturales y de convivencia en esta urbanización. Así lo ha anunciado el alcalde, Joaquín Villanova, quien ha informado de que el proyecto ya está redactado y que la previsión es iniciar las obras a finales de este año para que puedan estar concluidas entre abril y mayo del próximo año.

La actuación afectará al edificio situado entre la avenida del Mar y la travesía urbana y consistirá en la construcción de una nueva planta, lo que permitirá prácticamente duplicar la superficie útil del inmueble.

Villanova ha señalado que esta ampliación responde a una demanda de la Asociación de Vecinos de Retamar, que desde hace años venía reclamando una actuación de este tipo debido a que las instalaciones actuales se han quedado pequeñas para el creciente número de usuarios y actividades que acogen.

«Con eso cubriríamos todas las necesidades y las demandas que nos han hecho llegar los vecinos para actividades que ahora son complicadas de realizar por falta de espacio», ha manifestado el alcalde.

El regidor ha explicado que la ampliación permitirá disponer de nuevas salas y espacios polivalentes para facilitar la programación de talleres, reuniones, actividades formativas y culturales, así como otros encuentros organizados por el tejido asociativo.

Durante el anuncio, Villanova ha avanzado además que el Ayuntamiento trabaja también en otro proyecto para ampliar el Centro Cultural y de Ocio La Platea, igualmente entre Retamar y Capellanía. Esta actuación contempla incorporar alrededor de 200 metros cuadrados adicionales al edificio, que en su día también desempeñó funciones como sede vecinal.

El alcalde ha recordado que Alhaurín de la Torre dispone de una amplia red de centros sociales distribuidos por la práctica totalidad de barriadas y urbanizaciones del municipio. Estas instalaciones son gestionadas de forma conjunta por el Ayuntamiento y las diferentes asociaciones de vecinos y constituyen espacios fundamentales para el desarrollo de actividades sociales, culturales y de participación ciudadana.

En este sentido, ha subrayado que el Consistorio mantiene su compromiso de seguir mejorando estas infraestructuras para adaptarlas a las necesidades de una población en constante crecimiento y favorecer la vida asociativa en todo el municipio.