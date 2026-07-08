Antonio Sanz anuncia que todos los helicópteros medicalizados del 061 podrán ya tratar a pacientes sangrantes en riesgo vital

Destaca que Andalucía se convierte en la comunidad española con más medios aéreos disponibles para administrar este tratamiento

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado hoy que la Junta ha culminado el proceso de implantación del servicio de transfusión sanguínea aérea en toda Andalucía. Durante la presentación en el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla del denominado Proyecto de Transfusión de componentes sanguíneos en emergencias extrahospitalarias (TREX), Antonio Sanz ha anunciado que “todos los helicópteros medicalizados del 061 podrán ya tratar a pacientes sangrantes en situación de riesgo vital”. Con ello, ha destacado, “Andalucía se convierte en la comunidad autónoma con más medios aéreos disponibles para administrar este tratamiento”.

Tal y como ha explicado el consejero, “este procedimiento acaba de ser implantado en los helicópteros que operan desde Córdoba y Cádiz, por lo que ambos equipos, compuestos por personal médico y de enfermería del 061 y por personal técnico de vuelo, pueden prestar el servicio desde este mes de julio”. De esta forma, ha dicho, “se suman al resto de equipos aéreos del 061 con base en Málaga, Granada y Sevilla, donde ya está activo el procedimiento de transfusión de componentes sanguíneos en emergencias extrahospitalarias”.

Una “buena noticia”, tal y como ha calificado Antonio Sanz, que ha anunciado también que “los equipos de emergencias sanitarias aéreos del 061 en Sevilla han desarrollado un procedimiento específico para la administración de estos compuestos a los pacientes sangrantes pediátricos en situación de riesgo vital y que se hará extensivo próximamente a toda Andalucía”. Esta línea de actuación, ha destacado, “se está llevando a cabo actualmente en solo tres comunidades autónomas y en países como EEUU, Canadá, Australia, Reino Unido o Israel”.

Desde que se puso en marcha en Andalucía el Proyecto TREX dotando de concentrados de hematíes a estos helicópteros medicalizados se han realizado ya 61 transfusiones. El proyecto se inició en el helicóptero del 061 de Málaga, que da cobertura a la provincia y a Granada occidental, continuó con la incorporación del helicóptero de Granada en, con base en Baza y desde donde se cubren las provincias de Almería, Jaén Oriental y Granada oriental, y del helicóptero de Sevilla.

A estas tres aeronaves, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 suma ahora el helicóptero con base en Jerez (Cádiz) y a partir del 15 de julio el situado en el aeropuerto de Córdoba. De esta forma se garantiza la administración de hemoderivados y hemocomponentes a pacientes con sangrado grave en cualquier punto de Andalucía.

Este procedimiento se aplica a pacientes traumatizados graves (accidentes de tráfico, atropellos, precipitados), pacientes con patologías como el aneurisma de aorta o hemorragias digestivas y de postparto.

Estos pacientes, ha explicado Antonio Sanz, “son trasladados posteriormente a los centros hospitalarios de referencia para continuar la cadena asistencial pero está demostrado que este tratamiento, administrado de forma precoz, permite salvar muchas vidas y atender desde el primer momento en las mejores condiciones a los pacientes”.

Junto a los concentrados hematíes, que aportan glóbulos rojos y por tanto favorecen el transporte de oxígeno, en Andalucía se puede administrar también concentrado de fibrinógeno, clave en la coagulación sanguínea.

Un tratamiento, ha subrayado el consejero en funciones, “que sitúa a Andalucía a la vanguardia en la atención sanitaria de pacientes en situaciones de emergencias por sangrado severo”. Este tratamiento actúa de manera muy rápida sobre un factor de mortalidad del paciente sangrante crítico, que es la coagulopatía, ya que los concentrados de hematíes actúan sólo sobre la otra causa de mortalidad: la acidosis.

Desde la primera transfusión extrahospitalaria que ayudó a salvar la vida de un paciente con amputación en una de sus extremidades inferiores, han sido 61 las llevadas a cabo hasta la fecha, todas ellas a pacientes traumatizados graves sin que en ninguna se haya presentado complicación ni reacción transfusional.

En cuanto al perfil de los pacientes transfundidos muestra una clara mayoría masculina: 52 hombres frente a 9 mujeres, lo que supone que los varones representan el 85,2% del total. La edad media se sitúa en 44,5 años, con un rango que va desde los 19 hasta los 82 años.

Por patologías, el trauma grave es la causa predominante, con 56 pacientes, lo que representa el 91,8% de todos los casos. Dentro de este grupo, destacan los accidentes de tráfico, responsables de 39 transfusiones, es decir, el 63,93% del total. El resto de las indicaciones se reparte entre dos aneurismas abdominales, dos hemorragias digestivas y una hemorragia posparto.

Con estos datos, el paciente tipo transfundido en Andalucía sería un varón de unos 40 años, víctima de un accidente de tráfico.

En el acto, Antonio Sanz ha estado acompañado por el viceconsejero de Sanidad y Consumo, Nicolás Navarro; la delegada de Salud y Consumo en Sevilla, Silvia Pozo; el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias del 061, Francisco Pozo; el gerente de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, Salvador Oyonarte; el director Médico del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, José María Villadiego; el responsable del proyecto TREX y enfermero del 061 Málaga; Ernesto Muñoz; la directora gerente del Hospital Virgen del Rocío, Nieves Romero, y el director gerente del Hospital Virgen Macarena, Miguel Ángel Colmenero. También han estado presentes los directores provinciales de los Centros de Emergencias Sanitarias 061 y de los Centros de Transfusión, Tejidos y Células.

Proyecto Trex

Coordinado por Ernesto Muñoz, enfermero del Servicio Provincial del 061 en Málaga y María Dolores Fernández, directora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, el proyecto Trex ha contado en Cádiz y Córdoba con la colaboración de los centros de Transfusión, Tejidos y Células provinciales, con el Hospital Universitario de Jerez y con el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y con los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de ambas provincias.

Para su implantación, el Centro de Emergencias Sanitarias, con la participación de los coordinadores y responsables del proyecto, ha formado a los profesionales adscritos al servicio de atención aérea de todas las provincias donde están ubicados los helicópteros y a todo el personal de enfermería y médico del servicio 061 a lo largo de estos años, con el fin de garantizar el conocimiento entre todos ellos de los procedimientos a seguir para el cumplimiento de los estrictos controles calidad exigidos para la implantación de esta medida.