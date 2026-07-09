La cita, a partir de las 20.00 horas, se enmarca dentro de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, cuya procesión tendrá lugar el jueves 16 tras la misa de las ocho de la tarde en la Iglesia de San Sebastián. La ofrenda floral será el martes, día 14

El Barrio Viejo volverá a vestirse de fiesta este mes de julio para celebrar las tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Carmen, una cita muy arraigada que reunirá a vecinos y visitantes en torno a diversas actividades de carácter festivo y religioso.

El programa comenzará el sábado 11 de julio con la tradicional verbena popular, que dará inicio a las 20:00 horas en la Plaza Concejal José González Velasco. La velada ofrecerá un ambiente de convivencia y celebración para disfrutar en familia y con amigos.

Las actividades continuarán el martes 14 de julio, cuando tendrá lugar la ofrenda floral a la Virgen del Carmen. El acto se celebrará a las 18:30 horas en la parroquia de San Sebastián, donde los asistentes podrán rendir homenaje a la patrona mediante la entrega de flores.

Las fiestas concluirán el jueves 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, con la celebración de la misa a las 20:00 horas, tras la cual dará comienzo la tradicional procesión de la imagen por las calles del Barrio Viejo, uno de los momentos más esperados y emotivos de estas celebraciones.

Las fiestas están organizadas por la Asociación de Vecinos del Barrio Viejo, en colaboración con la Concejalía de Fiestas y Turismo, dirigida por Andrés García, con el objetivo de mantener vivas las tradiciones del barrio y fomentar la participación ciudadana en una de las celebraciones más representativas del calendario festivo local.