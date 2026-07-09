El alcalde, Joaquín Villanova, visita la zona y anuncia que el Ayuntamiento acometerá próximamente la preinstalación del alumbrado y continuará invirtiendo en la mejora de caminos en el resto de barriadas y áreas rurales del término municipal

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha finalizado los trabajos de asfaltado en la zona de la Finca La Máquina, enmarcados dentro de un plan de mejora de caminos rurales en el que se van a invertir unos 200.000 euros y que abarca también el camino de la Ribera, un tramo del Número Uno y la avenida Portales del Peñón a la altura de los Arcos de Zapata.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha visitado la zona y ha comprobado el resultado final de esta fase de las obras acompañado por algunos vecinos. En concreto, los carriles en los que se ha actuado son los siguientes: avenida de La Máquina, La Acequia, Cortijo Viejo, Almazara y calle del Pozo.

Dentro de este plan, la empresa adjudicataria, Eiffage Infraestructuras, también se ha ocupado de la construcción de escolleras en los caminos de la Ribera y Número Uno. El siguiente paso será el asfaltado de ambos carriles y de la avenida de Portales del Peñón. La ejecución se lleva a cabo en coordinación con la Concejalía de Obras que dirige Rodrigo Jiménez.

En total, se contempla la rehabilitación superficial y estructural de más de 9.400 metros cuadrados de calzada con el objetivo de restaurar las condiciones óptimas de seguridad, durabilidad y funcionalidad de todos estos viales, que presentan un deterioro por el paso del tiempo y el tráfico soportado.

La actuación responde tanto a la demanda vecinal como a la obligación municipal de mantener en buen estado la red viaria, especialmente en zonas que sirven de acceso a explotaciones agrícolas, viviendas diseminadas y urbanizaciones de carácter residencial. Los trabajo incluyen:

-Desbroce y limpieza de márgenes con vegetación invasora.

-Saneamiento y reposición de firmes deteriorados, donde se han detectado fisuras o hundimientos.

-Construcción de muros de escollera de contención en los caminos de la Ribera y Número Uno (270 metros de longitud y 810 m³ de volumen).

-Pavimentación completa con mezcla bituminosa en caliente, adaptando el espesor según el tráfico.

-Adecuación de pozos y arquetas a la nueva rasante y fresado mecánico de los encuentros de pavimento.

El Consistorio pide disculpas a vecinos y conductores por las molestias que puedan ocasionar el desarrollo de estos trabajos, estando previsto que el asfaltado pendiente se realice en horario nocturno para minimizar la afección al tráfico.

PREINSTALACIÓN DEL ALUMBRADO

El alcalde, Joaquín Villanova, ha anunciado durante la visita que próximamente se acometerán los trabajos de preinstalación del alumbrado, como se ha hecho en otras zonas rurales. De hecho, el asfaltado se ha llevado a cabo dejando el margen suficiente para las correspondientes canalizaciones de las farolas. “Nuestra línea de trabajo es ir extendiendo las mejoras y todos los servicios públicos en todos los diseminados del término municipal”, ha asegurado el primer edil, quien también ha hecho hincapié en el plan que se está desarrollando para la instalación de cámaras de vigilancia y control del tráfico en todas las urbanizaciones, barriadas y núcleos rurales.