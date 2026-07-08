Alquería y las piscinas pequeñas de Joaquín Blume y El Cordobés. Permanecerán clausuradas 24 horas mientras se lleva a cabo el protocolo de hipercloración establecido por la normativa vigente.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha procedido al cierre temporal de cuatro piscinas municipales de verano después de que los análisis periódicos de control de la calidad del agua hayan detectado la presencia de la bacteria Escherichia coli (E. coli), un indicador de contaminación fecal que obliga a activar de inmediato el protocolo sanitario establecido.

Las piscinas afectadas son las de Torrealquería, La Alquería, la piscina pequeña del complejo Joaquín Blume y la piscina pequeña de El Cordobés. Por el contrario, las piscinas grandes de Joaquín Blume y El Cordobés permanecen abiertas al público con total normalidad, al no haberse detectado incidencia alguna en ellas.

De acuerdo con la normativa vigente, el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de hipercloración del agua, lo que conlleva el cierre preventivo de las instalaciones durante aproximadamente 24 horas. Si los nuevos análisis confirman que los parámetros vuelven a ser correctos, las piscinas podrán reabrir previsiblemente mañana.

Desde el Consistorio se recuerda que este tipo de situaciones no son excepcionales y que ya se han producido en anteriores temporadas estivales. La presencia de E. coli suele estar relacionada con contaminación por restos fecales, que pueden llegar al agua por descuidos higiénicos de algunos usuarios, especialmente niños pequeños, por el acceso con calzado contaminado o, en algunos casos, por comportamientos incívicos o actos vandálicos.

Por ello, se hace un llamamiento a todos los usuarios para extremar las medidas de higiene antes del baño, hacer un uso responsable de las instalaciones y respetar en todo momento las normas de funcionamiento de las piscinas municipales. Asimismo, solicita la colaboración ciudadana para comunicar de inmediato cualquier comportamiento incívico o acto vandálico que pueda poner en riesgo la salud de los bañistas.

El Ayuntamiento lamenta las molestias que esta medida preventiva pueda ocasionar, pero subraya que la prioridad es garantizar la seguridad sanitaria y la calidad del agua de todas las piscinas. Una vez finalizado el tratamiento y obtenidos resultados favorables en los nuevos controles analíticos, las instalaciones reabrirán al público con todas las garantías.