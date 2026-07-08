La distinción, en la modalidad de Clima, reconoce el proyecto del Área de Medio Ambiente en el paraje de Sierra Llana, donde se han habilitado dos láminas de agua para favorecer la biodiversidad y se han desarrollado acciones de reforestación con colegios e institutos

Málaga Viva 2026, en la modalidad Clima, dentro de la IX edición de los Premios «Málaga Viva» de lucha contra el cambio climático, gracias a su proyecto “Renaturalización de zonas degradadas, fomento de la biodiversidad ‘Re-naturalh’”. El municipio se ha impuesto a otras cinco candidaturas presentadas por ayuntamientos de la provincia.

El galardón reconoce una iniciativa impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente que apuesta por la recuperación ambiental de un espacio degradado para convertirlo en un enclave de alto valor ecológico, capaz de contribuir a la adaptación al cambio climático y a la conservación de la biodiversidad.

El proyecto «Re-naturalh» destaca por su carácter innovador, ya que ha planteado la transformación de una parcela municipal de 2.500 metros cuadrados, que se encontraba prácticamente sin vegetación y afectada por la acumulación de residuos y escombros, en un espacio natural plenamente integrado en el paisaje mediterráneo.

La actuación permitirá que, en pocos años, la zona actúe como un importante sumidero de carbono y oxígeno, favorezca el desarrollo de fauna y flora autóctonas y genere un microhábitat que pueda servir como modelo para futuras actuaciones de restauración ambiental.

Entre sus objetivos también figura potenciar la reproducción de anfibios mediante la creación de charcas, favorecer la presencia de reptiles, pequeños mamíferos y aves, así como ofrecer un nuevo espacio para la observación de la naturaleza y el desarrollo de actividades de educación ambiental dirigidas a centros educativos, colectivos sociales, asociaciones culturales y entidades científicas.

DOS FASES

El proyecto se ha desarrollado en una parcela situada en el paraje de Sierra Llana (Arroyo del Pinar), al inicio de la calle Mijas, en la urbanización Pinos de Alhaurín, un entorno rodeado de pinares y vegetación mediterránea donde la parcela presentaba un elevado grado de degradación.

La iniciativa se ha estructurado en dos fases. La primera ha consistido en la construcción y naturalización de dos charcas, utilizando materiales del propio entorno para integrarlas paisajísticamente y crear nuevos ecosistemas para la fauna local. Los trabajos se han centrado en la impermeabilización y acondicionamiento de estas láminas de agua, fundamentales para el ciclo reproductivo de los anfibios y para incrementar la biodiversidad del enclave. La segunda fase ha contemplado la reforestación del terreno con especies arbóreas y arbustivas propias del bosque mediterráneo, reforzando la recuperación ecológica del espacio.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

El proyecto también incorpora una importante vertiente educativa y participativa con la instalación de cajas nido para fringílidos, refugios para murciélagos —especies que contribuyen al control natural de la procesionaria del pino— y hoteles para insectos.

Estas actuaciones se han llevado a cabo con la colaboración de colegios e institutos del municipio, fomentando la implicación del alumnado en la conservación del medio ambiente y acercando a los jóvenes al conocimiento de los ecosistemas y la biodiversidad de la sierra.