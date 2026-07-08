Este fin de semana la barriada de Santa Amalia volverá a vestirse de fiesta para celebrar sus tradicionales fiestas patronales, organizadas por la Asociación de Vecinos en colaboración con la Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento. Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades religiosas, lúdicas y musicales en honor a la patrona de la barriada.

La programación arrancará el viernes 10 de julio con la ofrenda floral a Santa Amalia, que tendrá lugar de 17:30 a 20:30 horas. A continuación se celebrará la inauguración oficial de la feria con el tradicional corte de cinta. Además, se instalará una pantalla gigante para seguir el partido de la selección española antes del pregón inaugural, que correrá a cargo de Emilia González. La primera noche festiva estará amenizada por la actuación de Encarni Navarro y también se llevará a cabo, mediante sorteo, la elección del rey, reina, dama y caballeros de las fiestas 2026.

El sábado 11 de julio estará marcado por los actos religiosos. A las 19:30 horas se celebrará la misa en honor a Santa Amalia, con la actuación del grupo Solera. Posteriormente tendrá lugar la tradicional procesión por las calles del barrio. Ya por la noche, la música volverá a ser protagonista con la actuación del grupo «Por Derecho».

Las fiestas concluirán el domingo 12 de julio con una jornada pensada para el disfrute de toda la familia, con paella popular y fiesta de la espuma. Como broche final, Beatriz Morón ofrecerá una actuación musical antes del cierre oficial de la feria, previsto para las 00:00 horas con un espectáculo de fuegos artificiales.

Desde la organización animan a vecinos y visitantes a participar en unas fiestas que, un año más, combinan tradición, convivencia y entretenimiento para todas las edades, consolidándose como una de las citas más esperadas del verano en Santa Amalia.

Descargar el programa completo de las fiestas en www.alhaurindelatorre.es/agenda