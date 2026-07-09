El espectáculo tendrá lugar a partir de las 21.30 horas, con entrada gratuita, y el repertorio estará formado íntegramente por música de cine. Estará dividido en dos partes, la primera de ellas a cargo de la agrupación juvenil y la segunda protagonizada por la propia banda

La Finca Municipal El Portón acogerá el próximo sábado, 18 de julio, a partir de las 21:30 horas, el tradicional concierto de verano de la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre. La entrada será gratuita y el repertorio estará dedicado íntegramente a la música de cine, en una velada pensada para disfrutar en familia de algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la gran pantalla.

El evento ha sido presentado en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Grandes Eventos en El Portón, Andrés García; y el director de la agrupación, Alfonso Ortega, quienes han animado a la ciudadanía a asistir a esta cita ya consolidada dentro de la programación cultural del verano.

El concierto estará dividido en dos partes bien diferenciadas. La primera correrá a cargo de la Banda Juvenil, dirigida por Juan Domínguez, que interpretará una selección de adaptaciones musicales que sus integrantes han preparado especialmente para la ocasión. Aunque los responsables han asegurado que el resultado ha sido excelente, han preferido no desvelar el repertorio para mantener la sorpresa hasta el día del concierto.

La segunda parte estará protagonizada por la Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Alfonso Ortega. Este bloque se estructurará en dos grandes secciones. La primera estará dedicada al universo Disney, con piezas inspiradas en películas tan populares como ‘Encanto’, ‘El Rey León’ y ‘Hércules’. A continuación, el concierto rendirá homenaje al compositor John Williams, considerado uno de los grandes referentes de la música cinematográfica, con la interpretación de algunas de sus obras más reconocidas, entre ellas la banda sonora de ‘Superman’.

Durante la presentación, el concejal de Grandes Eventos en El Portón, Andrés García, destacó el orgullo que supone para el municipio contar con una formación de la calidad de la Banda Municipal de Música, a la que definió como una de las mejores de Andalucía. Asimismo, invitó a todos los vecinos y vecinas a disfrutar de esta cita cultural en un entorno privilegiado como la Finca El Portón y recordó que durante el concierto habrá servicio de barra para los asistentes.

Por su parte, el director de la Banda Municipal, Alfonso Ortega, resaltó el esfuerzo y la ilusión con la que los músicos de todas las edades han preparado este espectáculo, que promete ofrecer un recorrido emocionante por algunas de las melodías más conocidas de la historia del cine y convertirse, una vez más, en uno de los grandes acontecimientos culturales del verano en Alhaurín de la Torre.