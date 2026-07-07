El Área de Medio Ambiente recuerda la prohibición de hacer fuego y apela a la colaboración ciudadana para extremar las precauciones. Se han remitido comunicaciones a los dueños de solares privados recordando su obligación legal de mantenerlos limpios

Ante la aproximación de una nueva ola de calor en España y el consiguiente aumento del riesgo de incendios forestales, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre hace un llamamiento a la máxima prudencia y a la colaboración de toda la ciudadanía para evitar cualquier situación que pueda desencadenar un fuego.

El Consistorio recuerda que durante la época de mayor peligro de incendios resulta imprescindible extremar las precauciones y respetar las prohibiciones establecidas por la normativa vigente, especialmente en un municipio con una importante superficie forestal y numerosas zonas de interfaz entre el casco urbano y la sierra.

Precisamente con el objetivo de reducir al máximo el riesgo, el Ayuntamiento puso en marcha el pasado mes de mayo la Campaña Municipal de Prevención de Incendios Forestales, coordinada por las áreas de Medio Ambiente y Servicios Operativos. Dentro de este dispositivo se han ejecutado labores de limpieza y desbroce en una superficie superior al medio millón de metros cuadrados, que han incluido cortafuegos, cauces de arroyos, cunetas, márgenes de caminos y carreteras, así como parcelas de titularidad municipal.

Entre las actuaciones más importantes figura la creación y mantenimiento de las franjas de protección de la interfaz urbano-forestal que rodean varias urbanizaciones del municipio, una medida preventiva fundamental para dificultar la propagación del fuego y proteger tanto a la población como al entorno natural.

Asimismo, el Área de Medio Ambiente ha remitido como cada año comunicaciones oficiales a todos los propietarios de solares y parcelas, tanto personas físicas como jurídicas, para recordarles la obligación legal de mantener estos terrenos en adecuadas condiciones de limpieza y libres de vegetación seca o combustible que pueda favorecer la propagación de un incendio.

El Ayuntamiento advierte de que el incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la correspondiente apertura de expedientes sancionadores, de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de las actuaciones subsidiarias que pudieran resultar necesarias para garantizar la seguridad.

Se recuerda igualmente una serie de recomendaciones básicas para prevenir incendios:

* Mantener limpias las parcelas y eliminar la vegetación seca.

* No arrojar colillas, vidrios ni residuos en el medio natural.

* Evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas en zonas de riesgo.

* No realizar quemas ni encender fuego o barbacoas donde esté prohibido.

* Avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio.

El Ayuntamiento insiste en que la prevención es la herramienta más eficaz para proteger el patrimonio natural, las viviendas y la seguridad de las personas, por lo que solicita la implicación de toda la ciudadanía durante estos meses de máximo riesgo.