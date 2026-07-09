El habitual informe mensual revela que el área resolvió con rapidez el 85,24 % de los avisos recibidos, el mejor porcentaje del año hasta la fecha, mientras continúa aumentando el uso de la aplicación Línea Verde .

Durante el mes de junio, el Área de Servicios Operativos ha gestionado un total de 576 incidencias, una cifra muy similar a la registrada en mayo. De ellas, 491 fueron resueltas de forma prácticamente inmediata, lo que supone un 85,24 % del total, el mejor porcentaje de resolución alcanzado en lo que va de año y en consonancia con los elevados niveles de eficacia habituales del servicio.

Así lo revela el informe que realiza cada mes la concejalía que dirige Rodrigo Jiménez, que indica también que la aplicación Línea Verde continúa consolidándose como el principal canal de comunicación con la ciudadanía. A través de esta plataforma se atendieron 307 incidencias, lo que representa una media de 10,23 avisos diarios y confirma la tendencia al alza registrada en los últimos meses.

Además, 177 incidencias fueron tramitadas por otras vías, entre ellas los avisos telefónicos recibidos en las oficinas de Servicios Operativos, el Registro General del Ayuntamiento, comunicaciones de particulares, centros sociales, asociaciones vecinales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, así como notas internas remitidas por otras áreas municipales.

Por su parte, el servicio de diagnóstico puso en marcha 33 actuaciones, mientras que en las distintas barriadas del municipio se desarrollaron 8 intervenciones específicas. Asimismo, el departamento de Eventos participó en la organización y apoyo logístico de 51 actividades, contribuyendo al correcto desarrollo de la amplia programación celebrada durante el mes.