(PSOE Alhaurín de la Torre) Es de los pueblos de toda la provincia de Málaga con menos policías locales por habitante

El PSOE de Alhaurín de la Torre ha iniciado una campaña para reclamar el aumento de agentes de la Policía Local en el municipio. Los socialistas han lanzado esta iniciativa en redes sociales poniendo de manifiesto que Alhaurín de la Torre es de los municipios con menos policías locales por habitante. Con 45.000 habitantes, el municipio sólo cuenta con 30 agentes de la Policía Local, mientras que otros municipios similares tienen muchos más: Rincón de la Victoria con 51.000 habitantes tiene 70 agentes, Antequera con 41.000 habitantes, 55 agentes, y Ronda con 33.000 habitantes, también 70 agentes.

En el pleno del pasado viernes, el equipo de gobierno del PP rechazó una moción del PSOE pidiendo más efectivos de policías locales y guardias civiles. En concreto, en la moción presentada por el PSOE se instaba al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a poner en marcha una convocatoria pública para dotar de nuevas plazas a la Policía Local del municipio con el objetivo de cumplir las ratios de agentes recomendadas por la UE y la FEMP. Asimismo, se instaba al consistorio a iniciar los trámites necesarios para dotar de cámaras de seguridad a las barriadas y urbanizaciones del municipio, así como a mejorar la iluminación de las calles de las barriadas y urbanizaciones del municipio.

Por último, los socialistas instaban al Gobierno a acelerar la construcción del cuartel de la Guardia Civil, que ya se encuentra en la fase de redacción de proyecto, y a seguir incrementando los efectivos de la Guardia Civil en la misma proporción que se incremente los de la Policía Local. El PP rechazó todos los acuerdos.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha vuelto a poner el acento en el déficit de agentes de la Policía Local que tiene el municipio. “Tenemos 30 agentes de los cuales sólo 25 están en la calle. Esto no es lógico en un municipio de 45.000 habitantes, tenemos menos agentes que municipios más pequeños como Ronda o Antequera”, ha expuesto. “Tenemos que ponernos las pilas porque son muchos los vecinos que se sienten inseguros; si queremos vivir en un pueblo con calidad, hay que estar tranquilos y seguros”, ha añadido.

El portavoz socialista ha destacado la incorporación de nueve agentes de la Guardia Civil al cuartel de Alhaurín de la Torre procedentes de los 123 nuevos efectivos llegados a la provincia de Málaga, la mayor dotación que se ha producido en los últimos 15 años. Asimismo, ha resaltado el compromiso del Gobierno de España con la próxima licitación del cuartel de la Guardia Civil en la localidad.