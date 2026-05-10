(Nota de Prensa del PSOE de Alhaurín de la Torre) Los socialistas llaman a defender la igualdad, la sanidad pública y los servicios públicos el 17M con el voto al PSOE



El PSOE de Alhaurín de la Torre ha reconocido a Ángela Claverol, presidenta de AMAMA, y a Iluminada Regateiro, presidenta de la Asociación Girasoles, con el IX Premio Carme Chacón, un galardón con el que la agrupación socialista distingue cada año el compromiso de mujeres que son referente en la defensa de la igualdad, los derechos y lo público.

El acto, celebrado en la sede de la agrupación socialista de Alhaurín de la Torre, ha contado con la participación del secretario general del PSOE de Málaga y candidato número uno por la provincia al Parlamento andaluz, Josele Aguilar; la portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz y candidata, Ángeles Férriz; la secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre y candidata al Parlamento andaluz, Patricia Alba; y el portavoz socialista en el municipio, David Márquez.

Con este reconocimiento, el PSOE alhaurino ha querido poner en valor la labor de Ángela Claverol al frente de AMAMA, por su compromiso con las mujeres afectadas por cáncer de mama, su defensa de la prevención, la detección precoz y una sanidad pública fuerte, así como por haber dado voz a muchas mujeres que han reclamado respuestas, transparencia y atención digna.

Asimismo, los socialistas han destacado la trayectoria de Iluminada Regateiro, presidenta de la Asociación Girasoles, por su compromiso con el tejido asociativo de Alhaurín de la Torre, su trabajo cercano en favor de la participación ciudadana y su contribución a una sociedad más solidaria, igualitaria e inclusiva.

Durante el acto, el PSOE de Alhaurín de la Torre ha subrayado que el Premio Carme Chacón representa los valores de una sociedad más justa, feminista e igualitaria, y ha reivindicado el legado de todas las mujeres que han abierto camino en la defensa de los derechos y las libertades.

Los socialistas han llamado a defender la igualdad y los servicios públicos el próximo 17M con el voto al PSOE, asegurando que Andalucía necesita un gobierno que sitúe en el centro la sanidad pública, la educación, la dependencia, la igualdad real entre mujeres y hombres y la protección de quienes más lo necesitan.

“El mejor homenaje a mujeres como Ángela e Iluminada es seguir peleando por una Andalucía que cuide, que proteja y que garantice derechos. Y eso se defiende en las urnas el 17M con el voto al PSOE”, han señalado.