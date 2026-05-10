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El sábado tuvo lugar la verbena popular y este domingo ha culminado la celebración con numerosos niños y niñas que han completado el recorrido entre la Casa Hermandad y el Parque Municipal

La Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, los Verdes, ha celebrado durante este fin de semana una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Cruz, una cita muy arraigada en la cofradía que ha reunido a numerosos vecinos, hermanos y visitantes en torno a un amplio programa de actos festivos y cofrades.

El epicentro de las celebraciones ha sido el Parque Municipal Mirador de Bellavista, donde el sábado tuvo lugar una gran verbena popular con música en directo, comida y un magnífico ambiente de convivencia y hermandad. El recinto acogió además un gran altar de la Cruz decorado con flores y distintos elementos ornamentales. Durante la jornada actuaron el Coro de la Hermandad del Rocío de Torremolinos y los grupos ‘Alejados’ y ‘Más que amigos’.

El hermano mayor de la cofradía, José María García, junto a miembros de su Junta de Gobierno, estuvo presente durante toda la celebración, en la que también participaron el alcalde, Joaquín Villanova, y varios concejales de la Corporación Municipal para mostrar su apoyo a la hermandad y a esta tradicional festividad.

Los actos culminaron en la mañana del domingo con la tercera edición de la procesión infantil de la Cruz, que reunió a decenas de niños y niñas en un vistoso cortejo que partió desde la Casa Hermandad de la calle Palacio de Oriente. Los pequeños portaron enseres, flores y un nuevo trono con una cruz, antigua Cruz Guía de la cofradía restaurada por Virtudes Salcedo, llevado por alrededor de setenta menores.

La procesión recorrió el Barrio Viejo y la Plaza de San Sebastián antes de finalizar en el Parque Municipal Mirador de Bellavista, acompañada musicalmente por la facción juvenil de la Agrupación Musical de la Santa Vera Cruz de Alhaurín el Grande ‘La Pepa’ y por la Banda Municipal de Música Juvenil.

Desde la cofradía han destacado la importante participación de los más jóvenes y el orgullo que supone contar con una cantera cofrade tan implicada en la vida diaria de los Verdes.