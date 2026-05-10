La elección de la reina y damas el viernes y la paella popular del domingo, entre las celebraciones más destacadas. La procesión de la patrona tendrá lugar este próximo 13 de mayo

La barriada El Romeral ha celebrado durante este fin de semana sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Fátima con un amplio programa de actividades que ha reunido a numerosos vecinos y visitantes en torno a la convivencia, la música y la tradición.

La feria arrancó el viernes en el entorno del Centro Social, donde se ubican la Caseta Municipal y las atracciones infantiles, con el pregón a cargo de María Sánchez Pérez, vecina de la barriada, quien realizó un emotivo recorrido por sus recuerdos de infancia y juventud en El Romeral, así como por su devoción a la Virgen de Fátima, muy vinculada a su familia.

Durante la primera noche de feria se celebró también la elección de las Reinas, Damas y Míster de las fiestas en sus categorías juvenil e infantil. En esta edición, Natalia Martín fue elegida Reina juvenil y María Badia Reina infantil, mientras que Cristian Gallego y Jairo Mancera recibieron las bandas de Míster juvenil e infantil, respectivamente.

La programación festiva ha contado durante todo el fin de semana con actuaciones musicales, baile y numerosas actividades para todos los públicos. Entre ellas han destacado las actuaciones del Coro de Castañuelas La Biznaga, la cantante malagueña Rocío Alba, la orquesta Punto y Aparte y los grupos de baile de Laura González y Lourdes Soto.

El domingo tuvo lugar la tradicional jornada de convivencia con una gran paella popular en la Caseta del Centro Social, donde decenas de personas compartieron el cierre del fin de semana festivo en un gran ambiente.

El alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García; y otros miembros de la Corporación Municipal acudieron a los distintos actos para acompañar a los vecinos y vecinas. Asimismo, el presidente de la Asociación de Vecinos Miramar El Romeral, Blas Cerezo, ejerció de anfitrión durante unas fiestas organizadas por el colectivo vecinal en colaboración con el Ayuntamiento.

Los festejos culminarán definitivamente el próximo miércoles, 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima, con la celebración de la misa en honor a la patrona en la capilla de la barriada y la posterior procesión de la imagen acompañada por la Banda Municipal de Música.