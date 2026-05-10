La OSM ofrece el sábado 16 de mayo el concierto ‘El Amor Brujo’ en el MVA y el Mucac La Coracha recibe a las pandas de verdiales Raíces de Málaga y Jotrón y Lomillas, dentro de la 17ª Noche en Blanco de Málaga

La Diputación de Málaga programa una semana de actividades culturales en la capital y varios municipios de la provincia. Conciertos, teatro, talleres y exposiciones se desarrollarán en la Biblioteca Cánovas del Castillo, el Centro Cultural MVA, la capital y los municipios de Estepona, Periana, Ronda y Alcaucín.

Biblioteca Cánovas del Castillo

El miércoles 13 de mayo, a las 19.00 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo acoge la presentación del libro de Juan Mata ‘Los ojos abiertos’, publicado por la editorial Allanamiento de Mirada. Dirigido a público adulto. La entrada será libre hasta completar el aforo.

El viernes 15 de mayo, a partir de las 16.30 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece nuevamente una tarde de viernes lúdica y entretenida disfrutando con amigos y familiares de una gran variedad de juegos de mesa. ‘¡Mueve ficha!’ para jugar a juegos de mesa modernos, con la ayuda del personal de la Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana, que recomendarán al público asistente juegos que se ajusten a su edad y estilo, además de explicarlos y ayudar con cualquier duda que surja durante las partidas. Entrada libre hasta completar aforo.

El mismo día, la sala multiusos de la biblioteca también acoge, a las 17.30 horas, el cuento teatralizado ‘Arturo, el pez oscuro’, realizado por La Perrera Teatro. Un cuentacuentos a favor de la convivencia y la aceptación de quienes son diferentes. Espectáculo para público familiar con entrada libre hasta completar el aforo.

Centro Cultural MVA y Centro Cultural Generación del 27

La Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga de Alhaurín de la Torre acoge el 14 de mayo, a las 19:00 horas, una nueva sesión del ciclo del Centro del 27 ‘Tecleando el Misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas’ con el poeta Antonio Díaz Mola, acompañado por la música del pianista, compositor, arreglista, productor y director musical cubano, Miguel Núñez trío. Entrada con reserva telefónica 952 416 774.

La Tremendita trae al ciclo Con Sello Propio del MVA su espectáculo flamenco ‘Tránsito’ junto al guitarrista Dani de Morón. Será el 14 de mayo a las 20.30 horas. En ‘Tránsito’, Rosario emprende un viaje musical y emocional hacia los cantes tradicionales que han sido piedra angular del flamenco, rescatándolos del olvido y proyectándolos hacia un nuevo universo sonoro. Entrada con invitación disponible en culturama.cliqueo.es, desde el 11 de mayo a las 10.00 horas.

El viernes 15 de mayo, a las 20.30 horas, el MVA recibe a Sarabela Teatro con su obra ‘El dragón de oro’. Esta obra del dramaturgo alemán Roland Schimmelpfennig, aborda los temas de la inmigración ilegal y la prostitución forzada en una tragedia contemporánea que subvierte continuamente las expectativas del espectador. Entrada con invitación disponible en culturama.cliqueo.es, desde el 11 de mayo a las 10.00 horas.

Noche en Blanco Málaga 2026

El sábado 16 de mayo se celebra la 17ª edición de la Noche en Blanco de Málaga y la Orquesta Sinfónica de Málaga participa en el evento con el concierto ‘El Amor Brujo’, versión original de 1915 para conjunto de cámara. Será, además, un recital conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. El Centro Cultural María Victoria Atencia acoge esta cita que contará con dos pases, a las 20.00 y a las 21.30 horas. Las puertas se abrirán media hora antes de cada pase y la entrada el libre hasta completar el aforo. Espacio accesible para personas con movilidad reducida y discapacidad sensorial.

Además, la Noche en Blanco también recibe a las pandas de verdiales Raíces de Málaga y Jotrón y Lomillas en el Mucac La Coracha (Paseo de Reding, 1), gracias a Culturama. Habrá dos pases, a las 20.00 y a las 21.00 horas para disfrutar del folclore más propio de Málaga. La entrada es libre.

Culturama en la provincia

El municipio de Periana celebra el 15 de mayo el día de su patrón, San Isidro Labrador, y la panda de verdiales que lleva su nombre lo festeja con una fiesta verdialera que partirá desde la plaza de la Fuente, a las 14.00 horas, para hacer un recorrido por la localidad axárquica.

Ese mismo día, el municipio de Estepona contará con las actuaciones de las pandas de verdiales Manolo Reina, de estilo Montes, y Raíces de los Moras, de estilo Almogía, con motivo de la Festividad de San Isidro Labrador. Las actuaciones serán a las 13.00 y a las 17.00 horas y partirán desde la iglesia de San José para realizar un recorrido por el municipio.

Emilio Ortigosa lleva su espectáculo musical ‘Dos tamborileros’ a la tradicional romería al Alcázar de Alcaucín, que se celebra en honor a San Isidro, el sábado 16 de mayo. A las 10.00 horas saldrá desde la plaza de la Constitución.

La pedanía rondeña de La Cimada acoge la actuación de la panda de verdiales San Lorenzo Mártir con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo. La cita será el sábado 16 de mayo a las 16.00 horas en el colegio San Rafael de La Cimada.

La malagueña Rosi Campos lleva su cante flamenco a Periana el próximo 16 de mayo, a las 22.00 horas. Será en la Plaza de Alfonso XII con entrada libre.

Exposiciones

La muestra ‘El lenguaje del hormigón’ de despide del MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) el 17 de mayo. La exposición acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto compuesta por 17 esculturas con las que ahonda en la relación con el hormigón a lo largo de su trayectoria artística. Entrada gratuita. Horario de visitas de lunes a sábado de 10.00 a 20.30 horas, domingos cerrado.

Del 13 de mayo al 10 de julio de 2026, el espacio expositivo de la Diputación Provincial de Málaga Pacífico 54 acoge la muestra colectiva ‘En clave de luz’, organizada por Aula 7. Compuesta por 79 piezas realizadas por fotógrafos miembros de Aula 7, tiene en la música y en el baile el eje común de su temática. Sus autores son: Juan Agüera, José María Ariño, Joaquín Cámara, María Ángeles Carmona, Javier Casquero, Yolanda Corral, Salvador del Río, Carmen Durán, Rafael Fernández, Raquel Frías, Carmen Gálvez, Francisco González, Salvador López, Siro López, Fernando López, Andrés Lozano, Charo Lozano, Lola Maese, Ramón Palomo, Francisco Pavón, José Manuel Rey, Agustín J. Rodríguez, Ana Ruiz, Antonio Ruiz, José Ramón San José, Fátima Sánchez, Mercedes Sánchez, Rafael Santiago y Paz Unghetti. Puede visitarse de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas. Festivos cerrado.

Con ocasión del Centenario de la Revista Litoral la Diputación de Málaga, a través del Centro Cultural Generación del 27, el MVA acoge una gran exposición para conmemorar los cien años de una de las revistas de poesía, arte y pensamiento más influyentes de la lengua española. ‘Litoral cien años. Generación del 27-Generación Litoral’ quiere ser el mejor homenaje que se le puede rendir a esta publicación que nació en noviembre del 26 y que ha logrado sobrevivir y mantenerse viva en sus diferentes etapas hasta la actualidad. Fundada en Málaga en 1926 por los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, se convirtió en el órgano de expresión principal de la Generación del 27. Poetas como Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti y tantos otros que conforman esa generación, publicaron en sus suplementos sus primeros libros de poemas. En estas primeras etapas colaboran artistas de la talla de Pablo Picasso, Juan Gris o Salvador Dalí y escriben autores como Federico García Lorca o Juan Ramón Jiménez.

La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de junio y la entrada es libre hasta completar aforo. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10.00 a 21.00 horas. Festivos cerrado.