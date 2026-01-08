El encuentro dedicado por entero al universo ‘friki’ cumplirá su undécima edición y se celebrará en el Edificio de Promoción de El Peñón, con entrada libre hasta completar el aforo. Entre las novedades destacan un torneo de Beyblade X y una batalla de gallos

El Área de Juventud que dirige Iraya Villalba vuelve a organizar, un año más, en colaboración con Eventos GO, y ya van once ediciones, el Salón del Manga, Videojuegos y Cultura Alternativa que se va a desarrollar los próximos días 17 y 18 de enero, sábado y domingo, en el Edificio de Promoción de la barriada El Peñón con entrada libre hasta completar el aforo. El horario de apertura será de once de la mañana a ocho de la tarde.

El encuentro dedicado al universo friki ha sido presentado por el alcalde, Joaquín Villanova; la propia concejala de Juventud; el responsable de Eventos GO, Daniel Ferrer; y la técnica del área, Marta Oballe. El programa para ambas jornadas incluye numerosas actividades, como torneos de FIFA y Fortnite, demostraciones, mostradores y carpas con productos frikis, actuaciones musicales y la visita de influencers y representantes del mundo del manga y videojuego.

Como grandes novedades, hay que destacar tres: En primer lugar, el domingo por la tarde se ha programado un concurso de batalla de gallos. En segundo lugar, la obra que resulte ganadora del concurso de dibujo manga, que se convoca en colaboración con la Asociación Pincel y Barro, será el cartel anunciador del Salón del Manga 2027. Y en tercer lugar, el evento contará con la presencia de la Asociación Nacional Beyblade X, en una doble cita: el sábado, para enseñar a los presentes las distintas técnicas y mecánicas de este original juego de peonzas de batalla y, el domingo, a lo largo de un torneo profesional con arbitraje.

Como invitados estelares estarán Ana Cremades, que es la voz de Goku chico y Son Gohan; también Escardi, que es un conocido ‘tiktoker’; y Noah de Diego, humorista y muy conocido en las redes sociales. Habrá, además, dos magos ambos días y la asociación Onyxia va a organizar un festival dentro del propio salón con actividades para todos e incluye muchos talleres para niños. Por supuesto, no faltará un concurso de K-Pop para el que ya se han inscrito más de cuarenta grupos.

En el recinto, que ocupará los dos pabellones con los que cuenta el edificio, se distribuirán stands de comida española y japonesa.

Iraya Villalba ha destacado «la apuesta por la calidad y el desarrollo de este salón» con un recinto extra grande, amplio, bien comunicado y que contará con muchas más actividades que hasta ahora. Villalba ha agradecido el trabajo de la empresa Eventos Go y del personal de su área para que el undécimo Salón del Manga sea todo un éxito.

Daniel Ferrer ha adelantado las novedades y ha destacado este salón como «el evento gratuito de este género más importante de España».

