Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:



Lidl selecciona asistente de tienda para su nuevo establecimiento en Alhaurín Taralpe

La cadena de supermercados Lidl ha lanzado una convocatoria para incorporar un asistente de tienda a jornada completa en su centro de la Avenida Finca Taralpe. El perfil seleccionado se encargará de tareas fundamentales como la reposición de mercancía, el cobro en caja, la gestión de inventarios y la atención directa a las reclamaciones de los clientes. Se requiere poseer una Formación Profesional de Grado Medio y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. La compañía ofrece estabilidad mediante un contrato indefinido, formación continua y medidas que facilitan la conciliación familiar.

Oferta de empleo encontrada en el portal de empleo de Lidl

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://empleo.lidl.es/jobs/asistentx-de-tienda-40hrs-sem-alhaurin-taralpe-alhaurin-de-la-torre-637846

Se busca operario para granja porcina en las inmediaciones de Teba

Una explotación ganadera situada en la zona de Teba, vinculada por cercanía al entorno productivo de Alhaurín, busca incorporar un peón para el cuidado de ganado porcino. Las funciones principales del puesto incluyen la alimentación de los animales, el mantenimiento preventivo de las instalaciones y las labores de limpieza, además de la carga y movimiento del ganado. Se valorará positivamente que los candidatos cuenten con experiencia previa en el sector agropecuario. La empresa ofrece un contrato de carácter temporal y solicita el envío del currículum para iniciar el proceso de selección.

Oferta de empleo encontrada en el portal Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-ganadero/operario_granja_porcina-4597804.htm

El centro Fisiotorre amplía su plantilla con la incorporación de un nuevo fisioterapeuta

La clínica Fisiotorre, un referente de salud ubicado en Alhaurín de la Torre, ha iniciado un proceso de selección para contratar a un fisioterapeuta por ampliación de sus servicios. Se requiere que los aspirantes cuenten con el Grado o Diplomatura en Fisioterapia y mantengan su colegiación en vigor para ejercer legalmente. El centro ofrece estabilidad laboral mediante un contrato regulado por convenio, con una jornada continuada de siete horas que favorece el descanso. Se valorará especialmente la responsabilidad y el trato humano y cercano hacia cada uno de los pacientes.

Oferta vista en LinkedIn

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/4346600772/

Indie Campers selecciona técnico de autocaravanas en Alhaurín de la Torre

La empresa de alquiler de vehículos recreativos Indie Campers busca incorporar un técnico especializado en autocaravanas para sus instalaciones en Alhaurín de la Torre. El puesto implica realizar diagnósticos mecánicos, reparaciones eléctricas y mantenimiento de sistemas de agua y calefacción propios de estos vehículos. Se requiere al menos un año de experiencia previa en mantenimiento de flotas o mecánica general, además de conocimientos básicos de inglés. La oferta incluye un contrato fijo discontinuo a jornada completa con una retribución anual que alcanza los veintidós mil euros brutos por su especialización.

Oferta vista en InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/tecnico-autocaravanas/of-if8a85ffc784ff6a63e23bcd6ec616b

Empresa logística selecciona mozo carretillero en Alhaurín de la Torre

Una importante compañía del sector logístico busca incorporar un mozo carretillero para sus instalaciones en Alhaurín de la Torre. El profesional seleccionado se encargará de la reorganización de material en la nave, la preparación de pedidos y el repaletizado de mercancía utilizando la carretilla elevadora. Se requiere contar con el carnet de carretillero vigente y una experiencia mínima de dos años en entornos de almacén o fábrica. La oferta propone turnos rotativos de mañana y tarde con un salario de once euros brutos por hora y posibilidades reales de estabilidad.

Oferta vista en el portal de empleo de Randstad

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-a-carretillero-a-2946120/

Hierros Manzano selecciona administrativo para su sede en Alhaurín de la Torre

La empresa Hierros Manzano, con tres décadas de trayectoria en el sector de la construcción, busca incorporar un administrativo comercial a su equipo de Alhaurín de la Torre. La persona seleccionada gestionará la atención telefónica y digital de clientes, tramitará facturas, albaranes y elaborará presupuestos detallados. Se requiere una experiencia mínima de un año y formación de Ciclo Formativo de Grado Medio. La compañía ofrece estabilidad mediante un contrato indefinido a jornada completa, con una retribución mensual de mil quinientos euros brutos en un entorno profesional de larga trayectoria y gran solidez.

Oferta vista en InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/administrativo/of-i280353894e465c986b4c31af598faf