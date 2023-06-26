Tal como anunciamos hace varias semanas, el servicio municipal de autobús lanzadera que unirá el municipio de Alhaurín de la torre con la estación del Cercanías Renfe del Aeropuerto Internacional Pablo Ruiz Picasso de Málaga arrancará este próximo sábado, 1 de julio.

El alcalde de la localidad, Joaquín Villanova, asegura que esta línea marcará «un antes y un después» en la movilidad urbana y en las comunicaciones de Alhaurín de la torre con Málaga capital, la Costa del Sol y toda el Área Metropolitana, en forma de ahorro de tiempo, dinero y emisión de carbono de los vehículos particulares.

La lanzadera, en efecto, contribuirá a reducir el tráfico rodado por las distintas carreteras urbanas, interurbanas y autovías, ya que permitirá a los usuarios hacer transbordo con el tren tanto hacia la capital como hacia otras estaciones de Cercanías de la Costa del Sol, hasta Fuengirola.

En el cartel adjunto figura un código QR ara facilitar la solicitud de un bono especial que permitirá a los usuarios utilizar el Cercanías tantas veces como deseen, con un coste de diez euros.

El próximo jueves se celebrará una rueda de prensa en el Ayuntamiento para aclarar todos los aspectos de esta nueva ruta, la 169, explotada por la empresa Vázquez Olmedo, y que es fruto del acuerdo del Área de Movilidad del Consistorio con el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.