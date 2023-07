1 de 5

Loles López fue recibida en el Ayuntamiento por el alcalde, Joaquín Villanova, y otros miembros de la Corporación, y acudió también a las instalaciones de la Casa de la Juventud para conocer de primera mano la labor que realiza la asociación local Eo, Eo

El alcalde de Alhaurín de la Torre, acompañado de los miembros de la Corporación Municipal, ha recibido en la tarde de este lunes en visita oficial a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, quien llegaba acompañada de la delegada responsable de su consejería en Málaga, Ruth Sarabia.

A su llegada al Ayuntamiento de la localidad, el alcalde le ha dado la bienvenida y ha saludado a los miembros del equipo de gobierno. Loles López ha visitado el despacho de Alcaldía, donde ha firmado en el libro de honor para dejar constancia de su visita. Allí ha departido durante unos minutos con Villanova y López se ha mostrado «encantada y satisfecha» de visitar un municipio «con la pujanza y la juventud» de Alhaurín de la Torre, al que dedicó unas emotivas palabras en su texto de dedicatoria.

A continuación, la comitiva se ha dirigido a la cercana Casa de la Juventud donde la concejala de Juventud, Iraya Villalba, junto a los trabajadores y monitores de la misma, los han recibido y posteriormente han recorrido sus instalaciones, comprobando la amplitud y excelente espacio con el que cuentan los jóvenes alhaurinos.

Uno de los motivos de esta visita era la intención de la consejera de conocer de primera mano a los miembros de la asociación juvenil Eo, Eo. Considerada una de las principales asociaciones de voluntariado de Andalucía, tanto su presidente, Daniel Vega, como numerosos integrantes de la organización han charlado con Loles López acerca de las actividades, talleres y proyectos que realizan tanto con jóvenes alhaurinos como fuera de nuestras fronteras.

Y es que en la misma mañana del lunes la consejera inauguró en Málaga el XVI Congreso Andaluz del Voluntariado en el que tanto tiene que aportar Eo, Eo, cómo bien han explicado el vicepresidente de la asociación, Antonio Pérez, durante su charla acerca de la labor que realiza la asociación.

Una foto de familia ha servido para poner fin a esta visita en las que todas las partes han quedado muy satisfechas, como han declarado tanto Villanova como López. Para la consejera unir «juventud y voluntariado» es algo muy especial y que sirve para poner en valor a los jóvenes de hoy en día ya que, afirmó, «los jóvenes no son el futuro, es que si no hay jóvenes ahora no hay futuro después».

El alcalde de mostró muy agradecido por la visita y mostró algunos de los proyectos que se están ejecutando y los que tiene proyectados para seguir haciendo de Alhaurín «un municipio referente en todos los ámbitos» y felicitó a Eo, Eo por su incansable labor en sus 20 años de vida.

