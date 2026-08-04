Tras varios días de calor sofocante, los modelos meteorológicos apuntan a una bajada progresiva de las temperaturas, aunque agosto seguirá siendo un mes especialmente cálido

Después de varias jornadas marcadas por el terral, con temperaturas que han superado ampliamente los 35 grados en la capital y los 40 grados en algunos puntos del interior de la provincia, Málaga comienza a vislumbrar un cambio de tendencia. El episodio más intenso de calor empieza a perder fuerza y, poco a poco, volverá el ambiente más característico de la Costa del Sol.

El terral es uno de los fenómenos meteorológicos más conocidos por los malagueños. Se produce cuando el viento sopla desde el interior hacia la costa. Durante ese recorrido, el aire desciende por las sierras que rodean la provincia, se comprime y aumenta su temperatura, llegando a la capital muy seco y extremadamente cálido.

Ese es el motivo por el que, en apenas unos minutos, una jornada relativamente agradable puede convertirse en un auténtico horno, con una sensación térmica muy superior a la habitual.

¿Cuándo llegará el alivio?

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a que, durante los próximos días, el viento de componente marítima irá recuperando protagonismo. El regreso del levante y las brisas procedentes del Mediterráneo permitirá que las temperaturas máximas desciendan algunos grados, especialmente en la franja litoral.

No obstante, este descenso no significa el final del calor. Agosto seguirá dejando jornadas plenamente veraniegas y no se descartan nuevos episodios de terral a lo largo del mes, un fenómeno habitual durante esta época del año en la provincia.

Un verano especialmente cálido

El verano de 2026 está dejando temperaturas superiores a la media en buena parte del país y Málaga no está siendo una excepción. Las noches tropicales, con mínimas por encima de los 25 grados en algunos puntos de la costa, dificultan además el descanso y aumentan la sensación de agotamiento acumulado.

Los expertos recuerdan que el calor no solo afecta durante las horas centrales del día. Las noches muy cálidas impiden que el organismo recupere su temperatura habitual, especialmente en personas mayores, niños pequeños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Consejos para protegerse del calor

Ante este tipo de episodios, la mejor herramienta sigue siendo la prevención.

Las recomendaciones básicas son:

💧 Beber agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed.

🧢 Utilizar ropa ligera y de colores claros.

🌳 Evitar la exposición al sol entre las 12:00 y las 18:00 horas.

🏠 Mantener las viviendas ventiladas durante la noche y protegidas del sol durante el día.

🍉 Priorizar comidas ligeras y ricas en frutas y verduras.

🚶 Reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

Ellos también necesitan cuidados

El calor extremo también afecta a los animales.

Los veterinarios recuerdan la importancia de:

🐶 Mantener siempre agua limpia y fresca a su disposición.

🌅 Pasear a los perros únicamente a primeras horas de la mañana o al anochecer.

🚫 Evitar caminar sobre asfalto caliente.

🚗 No dejar nunca mascotas dentro de un vehículo, aunque sea durante pocos minutos.

🌳 Buscar siempre zonas de sombra durante los paseos.

Prudencia hasta que llegue el cambio

Aunque los próximos días traerán un ligero alivio, el verano todavía tiene mucho recorrido por delante. La combinación de altas temperaturas y riesgo extremo de incendios obliga a mantener la prudencia, especialmente en actividades al aire libre.

Los meteorólogos recuerdan que el comportamiento del terral puede cambiar rápidamente y volver a disparar los termómetros en cuestión de horas. Mientras tanto, la mejor receta continúa siendo sencilla: hidratación, protección frente al sol y sentido común.