Música en directo, actividades infantiles, fiesta de la espuma y una gran paella popular protagonizarán las celebraciones del 8 y 9 de agosto en el Centro Social de la barriada

La barriada de Puerta Alhaurín se prepara para disfrutar de un intenso fin de semana festivo con motivo de su Verbena y Fiesta del Agua, que tendrán lugar los días 8 y 9 de agosto. La Asociación de Vecinos, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ha organizado un programa pensado para todas las edades, donde la música, la convivencia y las actividades refrescantes serán las protagonistas.

Las celebraciones arrancarán el sábado 8 de agosto con la tradicional verbena, que incluirá la elección del rey y la reina de las fiestas, tanto en categoría infantil como adulta. La velada contará además con las actuaciones de la Escuela Flamenca José Lucena y del grupo Repicando, antes de que DJ Paco tome el relevo para poner el broche musical a la noche.

Durante toda la jornada habrá servicio de barra con precios populares, favoreciendo un ambiente de encuentro entre vecinos y visitantes.

El domingo 9 de agosto será el turno de una de las actividades más esperadas por los más pequeños: la Fiesta del Agua, que ofrecerá una refrescante programación para combatir las altas temperaturas del verano.

La jornada contará con la actuación flamenca de Laura González, la animación musical de DJ Fabs, castillos hinchables, una divertida fiesta de la espuma y una gran paella popular gratuita, que pondrá el punto final a un fin de semana dedicado a la convivencia vecinal.

El Centro Social Municipal de Puerta Alhaurín volverá a convertirse en el punto de encuentro de residentes y visitantes para compartir dos jornadas en las que no faltarán la música, el baile, la gastronomía y el ambiente festivo.

Desde la organización hacen un llamamiento a todos los vecinos de Alhaurín de la Torre y del resto del municipio para participar en unas fiestas que, un año más, buscan reforzar la convivencia y mantener vivas las tradiciones de la barriada.