El humorista sevillano presentará el próximo 6 de agosto su nuevo espectáculo en la Finca Municipal El Portón, donde aún quedan las últimas entradas disponibles

La programación estival de El Portón continúa esta semana con una de las propuestas más esperadas del verano. El próximo jueves, 6 de agosto, el humorista Juan Amodeo llegará a la Finca Municipal con ‘013 Origen’, un espectáculo que combina comedia, vivencias personales y momentos de emoción en un recorrido por sus raíces y por aquellas experiencias que han marcado su trayectoria.

La actuación comenzará a las 21:30 horas y promete una noche cargada de risas gracias a un formato en el que el artista sevillano vuelve a conectar con el público a través de su estilo cercano, espontáneo y lleno de anécdotas cotidianas.

Con una sólida trayectoria sobre los escenarios y una amplia comunidad de seguidores en redes sociales, Juan Amodeo se ha consolidado como uno de los humoristas más populares del panorama nacional, llenando teatros en toda España con un humor basado en situaciones del día a día y en historias con las que resulta fácil sentirse identificado.

Desde la organización recuerdan que quedan ya pocas entradas disponibles, por lo que recomiendan no dejar la compra para el último momento ante la alta demanda registrada para esta cita.

📍 Datos del espectáculo

🎭 Juan Amodeo – ‘013 Origen’

📅 Jueves, 6 de agosto

🕤 21:30 horas

📍 Finca Municipal El Portón

🎟️ Últimas entradas disponibles.

El espectáculo forma parte de la programación cultural de Estivalh 2026, que durante los meses de verano vuelve a convertir El Portón en uno de los principales escenarios de ocio y cultura de Alhaurín de la Torre.