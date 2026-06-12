Multitudinario acto institucional para celebrar la efeméride, con presencia de autoridades, Cámara de Comercio, viveristas y tejido empresarial de la comarca y la provincia

El Vivero Municipal de Empresas de Alhaurín de la Torre está de cumpleaños en plenitud de facultades. Este pionero centro de emprendimiento e innovación, adscrito al Área de Comercio, Formación y Empleo del Ayuntamiento, y considerado un gran referente en su ámbito en toda Andalucía, ha alcanzado su décimo aniversario y, por ello, celebró ayer jueves un acto institucional al que se sumaron decenas de personas entre autoridades e invitados, destacando la presencia de los viveristas actuales y de muchos de los que han pasado por sus instalaciones en esta década.

Por parte institucional acudieron el alcalde, Joaquín Villanova; la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Carmen Sánchez; la concejala de Formación, Empleo y Comercio, María del Mar Martínez; el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano; otros ediles de la Corporación Municipal; y responsables de la patronal empresarial de la comarca, Fedelhorce.

El acto, conducido por Sandra Chaves, comenzó con la proyección de un vídeo resumen de estos diez años de vida del Vivero de Empresas y, a continuación, fueron interviniendo los representantes de seis proyectos representativos de distintas etapas del vivero a lo largo de la última década, como ha sido el caso de Taalentfy, Esperanza Guillén Moda Flamenca, Go Parket, Pinbro Games, Paloma Prada (emocionóloga) y Kuky Projects.

En su intervención, el alcalde anunció la creación de un Polo Digital en el municipio para realizar la misma función que este Vivero de Empresas pero enfocado en el mundo tecnológico. El regidor también agradeció la ayuda recibida por parte de la Junta de Andalucía para el impulso del emprendimiento local, destacando, además, la amplia oferta de formación que desde el propio centro se les ofrece a todos los viveristas y los autónomos y pymes locales.

No olvidó recordar la «decisiva implicación» de la Fundación Incyde (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa), que fue la entidad que cofinanció el Vivero tras firmar un convenio con el propio Villanova a finales de 2013.

Villanova ha destacado que son 190 los emprendedores que han pasado por el espacio una enorme variedad de proyectos innovadores, asegurando que «seguiremos apostando por ellos porque en Alhaurín lo mejor está por venir».

El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga destacó que la celebración es de «una década de impulso del talento, innovación y actividad económica desde Alhaurín de la Torre para toda la provincia gracias a la colaboración entre instituciones que se traduce en oportunidades reales para emprendedores y empresas».

Asimismo recordó que «detrás de cada empresa que ha pasado por este vivero hay personas que han apostado por crear empleo, generar riqueza y contribuir al desarrollo del municipio» afirmando que «ser empresario es maravilloso y tenemos que aprovechar la oportunidad de hacer feliz a todos».

También intervino la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo autónomo que ha puesto como ejemplo el funcionamiento y las instalaciones del centro y ha felicitado a todos los que han pasado por el mismo y los que están por venir porque Alhaurín de la Torre «es una tierra de futuro, de riqueza y de creación de empleo» a la vez que ha felicitado al Ayuntamiento por su iniciativa y por facilitar «una mejora económica y empresarial de futuro como representa el Vivero Municipal de Empresas».

Carmen Sánchez ha cifrado el crecimiento empresarial en el municipio en un veinte por ciento en los últimos años y la aportación de la Junta de más de seis millones en programas de empleo y formación «porque seguimos apostando por la creación de empleo y nuestro apoyo al emprendimiento».

El evento finalizó con un cóctel y una convivencia formato ‘networking’ entre los presentes para «seguir uniendo fuerzas y hacer del Vivero el primer centro de este tipo en Andalucía».