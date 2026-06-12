El levante gana intensidad durante el día mientras varias provincias activan avisos por altas temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados

Andalucía vive este viernes una jornada meteorológica marcada por dos protagonistas: el fuerte viento de levante y el calor intenso en buena parte del interior de la comunidad.

Según la previsión facilitada por nuestro colaborador meteorológico Iván Chamizo, el viento irá ganando intensidad a lo largo del día, especialmente en el área del Estrecho y la provincia de Cádiz, donde se activa el aviso naranja a partir de las 09:00 horas por rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, además de fenómenos costeros adversos y mala mar.

Por otro lado, el calor vuelve a apretar en el interior andaluz. Las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén mantienen avisos por altas temperaturas, con máximas previstas entre los 38 y los 39 grados, aunque de forma puntual podrían alcanzarse los 40 grados en algunas zonas.

La combinación de viento fuerte y elevadas temperaturas obliga a extremar la precaución durante la jornada, especialmente en actividades al aire libre y en zonas con elevado riesgo de incendios forestales.

En la provincia de Málaga se espera una jornada de ambiente cálido, con presencia del viento de levante, que será más notable en la costa y áreas cercanas al litoral.

📸 Información meteorológica: Iván Chamizo.