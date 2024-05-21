Se prevé la presencia de unas 260 encajeras procedentes de toda Andalucía. El evento, que organiza la asociación Mujeres por la Alegría con la colaboración del Ayuntamiento, será de nueve de la mañana a dos de la tarde y habrá actuaciones de baile y castañuelas

El Parque Municipal Mirador de Bellavista será escenario este sábado, 25 de mayo, del tradicional Encuentro de Bolillos de Alhaurín de la Torre, que organiza la asociación Mujeres por la Alegría en colaboración con la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, que dirige María del Carmen Molina. La concentración, que nació en 2005 con un ámbito comarcal y dos años después derivó en provincial, prevé reunir a un total de 260 participantes de Málaga, Sevilla y Córdoba.

La concentración de encajeras comenzará a las 9 de la mañana y se prolongará hasta las 2 de la tarde. A mediodía se espera la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, para dar la bienvenida oficial. Posteriormente, el grupo de baile de Lourdes Soto y el grupo de castañuelas ‘San Sebastián’ del Centro del Mayor amenizarán el acto.

Está confirmada la asistencia de mujeres de Málaga, Córdoba y Sevilla. La idea ha sido realizar este evento en el Parque Municipal con el objetivo de que todas las personas que quieran asistir al evento puedan hacerlo y no tener que trasladarse hasta las zonas que no son céntricas del municipio.

Se trata de una iniciativa que cuenta cada vez con mayor importancia y aceptación. A lo largo del recinto se van a habilitar una serie de mesas y mostradores, donde se espera que se reúnan numerosas personas, superando la participación del año pasado.

Desde que nació este evento, el objetivo es poner en valor esta técnica artesana, que goza de gran tradición en Andalucía, sobre todo entre las mujeres. Para ello, durante el encuentro se realizarán trabajos de encaje de bolillos ‘in situ’ y se exhibirán diversas obras para que los visitantes puedan admirarlas. La jornada también contará con una gran paella popular que podrán degustar las participantes.