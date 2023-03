(Alonso Paniagua Alberca) Desde el conocimiento que tengo del tema de los grafitis. De hecho puse en su momento a diferentes concejales de SSOO información gráfica de los diferentes grafitis que existían por todo el municipio (yo tengo aproximadamente unas 150 fotografías de grafitis que expuse que cuando quisieran se los podía facilitar a los concejales) y mediante un informe les expuse cómo se podría controlar, desde mi punto de vista, a estos grafiteros puesto que muchos firman siempre con una firma única y es muy posible hacerles un seguimiento.

Bueno, esto lo escribo porque creo que son muchos gastos económicos (PAGADOS POR NOSOTROS) y horas de trabajo de los operarios que podían estar en otras cuestiones, los que ocasionan estos «dibujantes, para mí atentadores de lo público; porque podían solicitar un sitio en el pueblo para pintar, o que lo hagan en sus fachadas.

Además entiendo que estos grafitis no tienen valor social puesto que no recriminan, exigen, desaprueban nada. Yo no me gustan, pero si los grafitis exigen libertad, limpieza, mediombiente, etc, etc, por lo menos le veo un sentido social de la protesta).

BUENO, NO ME EXTIENDO MÁS. YO TAMBIÉN HE LIMPIADO CERCA DE 100 GRAFITIS, PORQUE HAY MUCHOS EN FAROLAS, CRISTALERAS, AZULEJOS, QUE SON MUY FÁCIL DE LIMPIAR.

Pero dejando atrás esta cuestión quiero desde este periódico DAR MI AGRADECIMIENTO A LA LABOR EN CONCRETO DE ESTE TEMA A LA POLICÍA MUNICIPAL Y QUE HAYAN PODIDO DETENER Y SANCIONAR A LOS MISMOS. ES MUY INTERESANTE QUE SE PUBLICITE ESTE TEMA PORQUE ASÍ SE EXTENDERÁ ENTRE ELLOS LA IDEA DE QUE LA POLICÍA NO SE QUEDA QUIETA. UN SALUDO Y ENHORABUENA A LA POLICÍA LOCAL EN ESTE TEMA.

