En el mes de nuestra creación, la Asociación “Eo,Eo” celebrará el próximo lunes 17 de Abril a las 18 horas en la calle Málaga sus 20 años, es por ello, que se ha puesto una amplia muestra de actividades, sectores en los que ha trabajado la Asociación “Eo,Eo” y sobre todo muy visual para que se puedan ver los 20 años de “Retos Solidarios” que ha tenido esta entidad.

Alianzas, deportes, medio ambiente, voluntariado, cooperación internacional entre muchas otras actividades serán las recogidas en el sencillo evento que se realizará en C/Málaga el próximo lunes 17 abril, a los que tenemos el gusto de invitar para poder compartir y disfrutar.