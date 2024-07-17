El coro organizador, Trébol de Agua, el coro de la Asociación Rociera de Alhaurín de la Torre, la escuela de danza Mar de Rosas y el grupo Somos del Sur pondrán la música en este espectáculo enmarcado dentro de la programación de Estivalh. Entrada-donativo: 5 €

Una vez más la música rociera y tradicional de Andalucía volverá a tener su espacio en el verano alhaurino con la celebración de la XVI edición del Portón Rociero. Será este sábado, 20 de julio, a las nueve y media de la noche en el Auditorio de la Finca Municipal El Portón organizado por la Asociación Trébol de Agua en colaboración con el Área de Actividades en El Portón y Grandes Eventos que dirige Andrés García, así como el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol.

Para la ocasión se pide una entrada-donativo de 5€ destinada a la labor benéfica que realiza la asociación. El acto estará presentado por Sandra Chaves y serán cuatro los grupos que pisen el escenario: el Coro Trébol de Agua que ejerce de anfitrión, el coro local de la Asociación Rociera de Alhaurín de la Torre y el baile de la Escuela de Danza Mar de Rosas.

El grupo estrella invitado en esta ocasión es Somos del Sur, formado por cuatro jóvenes que interpretan sevillanas y rumbas y que se dieron a conocer en el programa ‘Yo soy del Sur’ de Canal Sur. Una cita más que forma parte del ciclo Estivalh que se viene celebrando en El Portón este verano.