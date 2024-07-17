La concejala de Igualdad y Asuntos Sociales y técnicas del área han mantenido este encuentro para hacer seguimiento de los talleres realizados durante el curso y valorar las peticiones para el siguiente en el marco de la prevención y lucha contra la violencia

La Concejalía de Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha mantenido una reunión de trabajo con las coordinadoras de coeducación de los institutos de educación secundaria de Alhaurín de la Torre. El encuentro ha tenido lugar en el Centro Municipal de Información a la Mujer y han asistido la propia edil delegada del área, María del Carmen Molina, técnicas municipales y las representantes de los IES Huerta Alta, Galileo y Gerard Brenan. Excusó su presencia el centro de Capellanía, al que se le hará llegar igualmente el acta de la reunión.

Los temas a tratar fueron el seguimiento de los talleres organizados y gestionados desde el Centro de la Mujer y la concejalía y que se han realizado durante el curso 2023/2024, así como las actuaciones que cada instituto realiza por la igualdad y contra la violencia de género. También se dieron a conocer las peticiones para el nuevo año escolar 2024/2025, además de valorar el ‘videomarketing’ que el área ha realizado para visibilizar un Alhaurín de la Torre contra la violencia.

Entre los talleres realizados a modo de balance cabe citar el de Borja Rodríguez sobre Nuevas Masculinidades y Empoderamiento Masculino; el titulado ‘Sapiensex’ de Rocío Carmona y los talleres de comunicación e igualdad, que este año que han corrido a cargo de la Asociación Filio y en años anteriores realizaba el periodista Luis Algoró, que será quien los retome el curso que viene. Todos ellos han sido valorados muy positivamente por todos los institutos, que los han solicitado para el nuevo curso escolar.

Igualmente se han tratado varias peticiones de los Consejos Sectoriales de Alhaurín de la Torre referentes a: la participación de los institutos en la condena y repulsa de los casos de asesinato por violencia de género, la colaboración del Centro Municipal de Información a la Mujer en las actividades realizadas para la conmemoración del 8 de marzo y del 25 de noviembre y la participación de las asociaciones de mujeres locales en los centros de secundaria y bachillerato. Todas han mostrado su interés en todas las actuaciones y manifestado su intención de participar en la forma que cada IES determine.

Igualmente se ha recordado que existe distinto material realizado por la Concejalía como son: el cortometraje ‘Diez Razones’ y la guías ‘Nuevas masculinidades’, ‘No me en-redes’, ‘Soy como soy’ y otra de prevención e identificación de la violencia de género en la adolescencia. El Ayuntamiento también pone a disposición las exposiciones ‘Mujeres en la ciencia’ y ‘Seudónimos con nombre de Mujer’. “La educación es primordial para este Ayuntamiento y el trabajo por la igualdad y contra la violencia de género es continuo”, ha asegurado la concejala.