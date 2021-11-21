Actualización de datos Covid-19 Vacunas administradas en Andalucía a 20 de noviembre:
|
Provincia
|
Dosis administradas
|
Personas con al menos una dosis
|
Personas con pauta completa
|
Almería
|
1.167.492
|
594.292
|
582.416
|
Cádiz
|
2.036.342
|
1.026.078
|
1.010.679
|
Córdoba
|
1.325.761
|
657.283
|
648.402
|
Granada
|
1.494.884
|
761.442
|
749.085
|
Huelva
|
842.826
|
434.043
|
426.327
|
Jaén
|
1.060.501
|
530.136
|
522.304
|
Málaga
|
2.595.547
|
1.308.542
|
1.283.725
|
Sevilla
|
3.172.776
|
1.613.642
|
1.589.123
|
Total
Andalucía
|
13.696.129
|
6.925.458
(81,8%
población)
(92,9% > 12 años)
|
6.812.061
(80,4% población) (91,4% > 12 años)
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
|
Provincia
|
Personas con 3ª dosis
(totales)
|
Personas mayores de
70 años con 3ª dosis
|
Almería
|
59.526
|
46.893
|
Cádiz
|
105.099
|
84.678
|
Córdoba
|
88.582
|
74.632
|
Granada
|
94.360
|
77.269
|
Huelva
|
50.491
|
39.301
|
Jaén
|
75.502
|
62.758
|
Málaga
|
135.650
|
111.264
|
Sevilla
|
159.728
|
131.142
|
Total Andalucía
|
768.938
|
627.937
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.