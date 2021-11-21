Actualización de datos Covid-19 Vacunas administradas en Andalucía a 20 de noviembre:

Provincia

Dosis administradas

Personas con al menos una dosis

Personas con pauta completa

Almería

1.167.492

594.292

582.416

Cádiz

2.036.342

1.026.078

1.010.679

Córdoba

1.325.761

657.283

648.402

Granada

1.494.884

761.442

749.085

Huelva

842.826

434.043

426.327

Jaén

1.060.501

530.136

522.304

Málaga

2.595.547

1.308.542

1.283.725

Sevilla

3.172.776

1.613.642

1.589.123

Total

Andalucía

13.696.129

6.925.458

(81,8%

población)

(92,9% > 12 años)

6.812.061

(80,4% población) (91,4% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Provincia

Personas con 3ª dosis

(totales)

Personas mayores de

70 años con 3ª dosis

Almería

59.526

46.893

Cádiz

105.099

84.678

Córdoba

88.582

74.632

Granada

94.360

77.269

Huelva

50.491

39.301

Jaén

75.502

62.758

Málaga

135.650

111.264

Sevilla

159.728

131.142

Total Andalucía

768.938

627.937

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Artículos relacionadosMás del autor