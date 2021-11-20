Con la colaboración de la Federación Andaluza de Pádel, hoy se ha hecho entrega, en el centro deportivo Inacua, de los trofeos a los ganadores de esta primera edición

El vicepresidente primero y diputado de Deporte celebra “la acogida y el nivel que ha tenido este primer campeonato provincial”

La I Copa Provincial de Pádel Diputación de Málaga 2021, que ha contado con la participación de 300 jugadores procedentes de una veintena de municipios malagueños, ha coronado como campeones a Diego Pérez y Alejandro Aguilar, de Alhaurín de la Torre, en categoría alevín; Hugo Navarro y Ángel López, de Alhaurín de la Torre, en categoría infantil; Raúl Gutiérrez y Gonzalo Palma, de Almáchar, en categoría cadete; Clara Varo y Marina González, de Alhaurín de la Torre, en categoría open femenina y Jesús García y Salvador Sánchez, de Istán, en categoría open masculina.

“El pádel es un deporte con gran afición entre la población malagueña. Por eso, y después de casi una década celebrando el Circuito Provincial de Pádel y de ser uno de los deportes que más interés suscita en nuestras Escuelas Municipales, nos alegra la acogida y el nivel que ha tenido este primer campeonato provincial”, ha dicho el vicepresidente primero y diputado de Educación, Juventud y Deporte de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado.

Las localidades participantes han sido Alfarnatejo, Algarrobo, Alhaurín de la Torre, Almáchar, Benaoján, Benarrabá, Casarabonela, Casares, Vélez-Málaga, El Burgo, Estepona, Frigiliana, Istán, La Viñuela, Nerja, Pizarra, Teba, Almargen y Yunquera.

Maldonado, quien ha asistido a la entrega de premios al término de la fase final en Inacua Centro Raqueta Málaga, ha dado la enhorabuena a los ganadores y ha agradecido el trabajo de los ayuntamientos participantes y la Federación Andaluza de Pádel (FAP). Asimismo, ha subrayado que“desde el Servicio de Deporte de la Diputación trabajamos con el objetivo de promocionar la práctica de la actividad física entre los malagueños por los múltiples beneficios que tiene para la salud y calidad de vida, además de activar el turismo en las localidades donde se disputan estos encuentros deportivos, ahora que Málaga está apostando fuerte por convertirse en el epicentro del pádel internacional”.

En este sentido ha destacado el esfuerzo que ha realizado la Diputación de Málaga, en colaboración con el resto de administraciones, para el regreso del World Padel Tour, celebrado el pasado mes de agosto en la capital costasoleña y para el XII Campeonato Europeo de Pádel que se disputó, del 28 de junio al 4 de julio, en Marbella. “Cada evento atrajo a deportistas y visitantes de más de 15 países, por eso debemos extender la afición, la práctica de deportes y con ello acontecimientos deportivos, al mayor número de municipios de la provincia”.

Esta copa provincial ha estado compuesta de una fase previa donde se han jugado cuatro torneos comarcales puntuables. El primero de ellos fue en Alhaurín de la Torre y contó con 148 participantes el pasado 22 de mayo; la segunda jornada se celebró el 5 de junio en Vélez-Málaga y compitieron 52 participantes; la tercera cita, con 60 participantes, fue el 23 de octubre en Casares y la cuarta, el 6 de noviembre, también en Inacua Málaga con 40 jugadores en liza.

Al torneo final en Inacua, que se ha desarrollado durante la mañana de hoy, han accedido las parejas mejor clasificadas durante las jornadas previas. Así, la cita competitiva ha arrancado a las 9.30 horas y alrededor de las 12.30 horas han empezado las finales. El sistema de competición ha sido en formato liguilla para las categorías alevín mixto (sub-12), infantil mixto (sub-14), cadete masculino y femenino (sub-16) y open femenino; mientras que la categoría open masculino se ha desarrollado en un cuadro eliminatorio de ocho parejas con final de consolación.

“Nuestra intención siempre ha sido que los participantes se diviertan y jueguen el mayor número de partidos posibles. Esto marca la diferencia con los torneos tradicionales”, ha comentado el también titular de Deporte durante la entrega de trofeo para los campeones y subcampeones generales de la I Copa Provincial de Pádel Diputación de Málaga.

La Copa Provincial de Pádel Diputación de Málaga nació con el objetivo de complementar y reforzar la oferta de las Escuelas Municipales de Pádel de los municipios de la provincia, introducir en la competición a los usuarios, motivarlos con un torneo acorde a su nivel de juego y favorecer redes de contacto entre los aficionados al pádel de la provincia.