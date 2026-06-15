El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la memoria completa y la documentación técnica del proyecto y ahora se remitirá el expediente a la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva. Ocupará unos 12.400 m² junto a los polígonos industriales

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado en la sesión del Pleno ordinario correspondiente al mes de junio la memoria completa y el resto de la documentación técnica de la innovación del Plan General para posibilitar la construcción de un nuevo hotel en el municipio junto a los polígonos industriales, concretamente entre las calles de los Panaderos y de los Alfareros, en la zona conocida como Angostura de Capellanía.

El acuerdo, por el que también se remite el expediente a la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva, salió adelante con los votos favorables de los grupos municipales de PP, PSOE y Vox y la abstención de Con Andalucía.

La memoria técnica ya fue aprobada en su momento y remitida a la Junta, si bien la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda contestó solicitando una serie de correcciones que se han tenido en cuenta en la nueva documentación aportada por la sociedad promotora, la cual posteriormente tendrá que elaborar un estudio de detalle, un proyecto de urbanización y otro de reparcelación.

La superficie afectada que pasará a tener uso hotelero/comercial y suma unos 12.400 metros cuadrados. La memora detalla que se destinan a uso hotelero unos 6.400 metros cuadrados y se detallan cesiones para zonas verdes (unos 2.500metros cuadrados), uso deportivo o social (620), viales y aparcamientos (1.777). En total, se prevé la creación de medio centenar de plazas de estacionamiento.

Durante el Pleno, el alcalde, Joaquín Villanova, cifró en unas doscientas las habitaciones con las contará el futuro alojamiento. El regidor se refirió a a este proyecto como “necesario”, en referencia a la importancia de aumentar las plazas hoteleras en Alhaurín de la Torre y favorecer las inversiones de iniciativa privada, dinamizar la economía local y crear puestos de trabajo.