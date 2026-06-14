La segunda edición de la Marcha Solidaria por el Cáncer Infantil ha reunido este domingo a un millar de personas en la capital malagueña. La iniciativa, promovida por el Hospital Materno Infantil, IBIMA Plataforma BIONAND y asociaciones de pacientes, ha logrado recaudar 9.000 euros que se destinarán a proyectos de investigación biomédica.

Más de mil personas han recorrido este domingo las calles de Málaga para mostrar su apoyo a los menores afectados por el cáncer infantil y a sus familias en el marco de la II Marcha Solidaria por el Cáncer Infantil.

La iniciativa, organizada por la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga, junto a IBIMA Plataforma BIONAND y diversas asociaciones de pacientes, ha vuelto a convertir la solidaridad en protagonista de una jornada marcada por la convivencia, la sensibilización y el compromiso con la investigación.

La marcha ha contado con la participación de familias, profesionales sanitarios, representantes institucionales y ciudadanos que han querido sumarse a una causa que busca dar visibilidad a la enfermedad, apoyar a los pacientes pediátricos y fomentar hábitos de vida saludables. Además, el evento ha permitido recaudar 9.000 euros destinados a proyectos de investigación en cáncer infantil desarrollados por IBIMA.

El recorrido, de unos cinco kilómetros, ha partido desde el entorno de La Noria y ha finalizado en La Térmica, atravesando diferentes puntos de la ciudad. Durante la jornada también se han celebrado actividades familiares y lúdicas que han contribuido a reforzar el carácter participativo y abierto de la iniciativa.

Desde la organización han destacado la excelente respuesta de la ciudadanía malagueña y el crecimiento experimentado por esta marcha solidaria respecto a su primera edición. Los fondos obtenidos contribuirán al desarrollo de nuevas líneas de investigación orientadas a mejorar los tratamientos y la calidad de vida de los menores que afrontan procesos oncológicos.

La jornada concluyó en un ambiente festivo y de esperanza, reafirmando el compromiso de Málaga con la investigación médica y el apoyo a las familias que conviven con el cáncer infantil.

Fuente: Junta de Andalucía / Hospital Regional Universitario de Málaga / IBIMA Plataforma BIONAND.