El periodista de El Mundo obtiene el galardón al mejor trabajo periodístico del año y el veterano comunicador de RTVE es reconocido por toda una vida dedicada al periodismo deportivo

El periodista Orfeo Suárez y el histórico comunicador Jesús Álvarez han sido distinguidos con el VIII Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara, una de las principales referencias nacionales en el ámbito de la información deportiva. El galardón reconoce, por un lado, el mejor trabajo periodístico publicado durante el último año y, por otro, una trayectoria profesional marcada por la excelencia, el rigor y el compromiso con la profesión.

La distinción al mejor trabajo periodístico ha recaído en Orfeo Suárez por su artículo ‘El nuevo rey Luis se apunta a la revolución’, publicado en el diario El Mundo. El texto analiza la transformación experimentada por el París Saint-Germain bajo la dirección de Luis Enrique, estableciendo un paralelismo entre el técnico asturiano y una auténtica revolución en la forma de entender el fútbol dentro del club francés.

El jurado ha destacado especialmente la calidad narrativa del trabajo, así como su capacidad para convertir una historia ampliamente conocida en un relato atractivo, documentado y respaldado por un sólido análisis deportivo. La pieza profundiza en el cambio de modelo impulsado por Luis Enrique, basado en el colectivo y el juego de equipo frente al protagonismo individual de las grandes estrellas.

Por su parte, el premio a la trayectoria profesional ha sido concedido a Jesús Álvarez, una de las voces más reconocibles del periodismo deportivo español. Con más de cuarenta años de experiencia en RTVE, el periodista madrileño ha formado parte de algunas de las retransmisiones y coberturas deportivas más importantes de la historia reciente del país.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Álvarez inició su carrera en la década de los setenta y desarrolló buena parte de su trayectoria en Televisión Española, donde presentó espacios emblemáticos como Estudio Estadio o Estadio 2. A lo largo de su carrera ha cubierto Juegos Olímpicos, Mundiales de fútbol, Eurocopas y grandes acontecimientos internacionales, además de dirigir el área de Deportes de los Servicios Informativos de TVE.

Los organizadores han querido destacar su profesionalidad, su independencia y su capacidad para convertirse en un referente para varias generaciones de periodistas deportivos. También se ha valorado su reciente elección como presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, cargo desde el que continúa impulsando la defensa y el prestigio de la profesión.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara está organizado por la Fundación Manuel Alcántara con la colaboración de Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo mes de septiembre en un acto que reunirá a destacadas personalidades del ámbito periodístico, cultural y deportivo.

Desde su creación en 2018, este reconocimiento se ha consolidado como uno de los más prestigiosos del periodismo deportivo español. A lo largo de sus distintas ediciones ha distinguido tanto a destacados profesionales en activo como a figuras históricas de la comunicación deportiva, entre ellas Alfredo Relaño, Olga Viza, Paloma del Río, María Escario, Matías Prats Luque o Pepe Domingo Castaño.

Con esta nueva edición, el premio vuelve a poner en valor la importancia de un periodismo deportivo de calidad, capaz de informar, analizar y contar historias con el mismo nivel de exigencia que cualquier otra disciplina periodística.