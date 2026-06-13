El concejal de Cultura y los miembros de la asociación local Asfoalh han dado a conocer la muestra, formada por más de 40 imágenes y que podrá visitarse en La Platea hasta el próximo 30 de junio

La Asociación Fotográfica de Alhaurín de la Torre (Asfoalh) ha inaugurado este viernes su tradicional muestra colectiva anual, que esta vez está centrada en el minimalismo: palabra que da título precisamente a esta exposición. El minimalismo es una corriente artística que busca transmitir emociones y mensajes mediante la reducción de elementos, la limpieza compositiva y el protagonismo de las formas, los colores y los espacios.

La cita ha reunido en el Centro Cultural y de Artes La Platea, ubicado en Retamar, a decenas de personas, entre ellas, los socios y socias del colectivo que son los autores de las 41 fotografías que se pueden disfrutar en la muestra y que representan todo tipo de objetos, elementos y seres pues la temática es libre y cada uno de ellos ha elegido captar algo distinto para transmitirlo a los espectadores que disfruten de la colección.

El concejal de Cultura, Manuel lópez; el presidente de Asfoalh, Juan José Ortiz; y la gerente de La Platea, Mar Ortiz, han sido los encargados de inaugurar la exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de junio en horario de lunes a viernes de 17 a 20 horas.

El edil ha recorrido la exposición y ha podido disfrutar con cada una de las instantáneas y departir con sus autores, además de felicitarles por su trabajo y su pasión por el mundo de la fotografía.

Manuel López ha afirmado que esta exposición es una “implicación personal muy grande de cada uno” y ha destacado el avance de la asociación a lo largo de los años.

Desde Asfoalh han asegurado que esta es una exposición muy esperada por todos, pues supone el fin de curso para los socios y socias de la asociación y en la que pueden demostrar todo lo aprendido y cultivado a lo largo del año.

Han dado las gracias a Mar Ortiz por su apoyo y al Área de Cultura por apostar por la fotografía local y en el municipio. ‘Minimalismo’ cuenta con la colaboración del Área de Cultura, La Platea, Eme de mar Cultura y la Federación Andaluza de Fotografía.