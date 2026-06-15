Málaga capital tiene desde este mes un nuevo referente en salud bucodental. Clínica Queipo abre sus puertas en el número 7 de la calle Gabriel Celaya, a escasos metros del Centro Comercial Larios, en pleno corazón del distrito Centro. La apertura no es un debut: es el paso natural de un proyecto familiar que lleva más de 25 años consolidándose en la provincia y que ya cuenta con centros en Marbella, Fuengirola y Benalmádena. Con esta cuarta sede, la red de clínicas dentales en Málaga pone la odontología de referencia al alcance de la capital.

La Clínica Queipo ha construido su reputación sobre un principio que, en la práctica, resulta más difícil de lo que parece: mantener la misma calidad asistencial en todos los centros, independientemente de su ubicación. En un sector donde la proliferación de franquicias y clínicas low cost ha desvinculado la relación entre precio y excelencia clínica, Clínica Queipo ha optado por crecer despacio y crecer bien. Cada nueva sede ha sido una decisión estratégica, no una imposición de volumen.

La nueva clínica de Málaga capital llega, además, en un momento en que la demanda de tratamientos dentales especializados en la ciudad no para de crecer. La rehabilitación oral completa, los tratamientos de ortodoncia invisible y la implantología avanzada acumulan listas de espera en muchos centros de la capital, lo que convierte la llegada de Queipo en una noticia especialmente relevante para los pacientes malagueños que hasta ahora debían desplazarse a la Costa para acceder a esta atención.

Un proyecto familiar con raíces en la Costa del Sol

Más de un cuarto de siglo de historia avalan cada decisión clínica y cada expansión geográfica de este proyecto. Lo que empezó como una consulta en Marbella se ha convertido en una red de cuatro centros dentales que da cobertura a los principales municipios del litoral malagueño. La clave del crecimiento, según explica el propio equipo de la clínica, ha sido apostar por la especialización sin renunciar a la cercanía: un dentista de confianza que también domina las técnicas más avanzadas del sector.

Al frente de este proyecto se encuentra el Dr. Santiago Queipo de Llano, fundador de las Clínicas Queipo y artífice de una forma de entender la odontología que combina la exigencia clínica con el trato cercano. Su visión, forjada durante más de dos décadas de ejercicio en la Costa del Sol, ha sido el motor de cada apertura y el criterio que define los estándares de todos los centros de la red. La nueva sede de Málaga capital es, en ese sentido, la culminación de un proyecto que siempre tuvo vocación provincial.

La vocación familiar del proyecto no es solo un relato de marca. Se traduce en una forma concreta de entender la consulta: tratamiento integral para todas las edades, seguimiento continuo del paciente, y la posibilidad de que una misma familia encuentre respuesta a sus necesidades en el mismo centro durante años. Esta filosofía, que ya está arraigada en Marbella, Fuengirola y Benalmádena, es la que se importa ahora a la nueva sede de Málaga junto al Centro Comercial Larios.

Odontología especializada en el corazón de Málaga

La cartera de servicios del nuevo centro replica y amplía la oferta ya disponible en las otras sedes. En el área de estética dental, la clínica ofrece blanqueamiento dental, carillas de porcelana, y programas de rehabilitación oral completa orientados tanto a la funcionalidad como al resultado estético. Para quien busca corregir la posición de los dientes sin renunciar a la discreción, la propuesta de ortodoncia con alineadores transparentes ocupa un lugar central en la consulta malagueña.

El área quirúrgica incorpora la implantología como uno de sus pilares. Queipo trabaja con protocolos de implantes dentales que priorizan la planificación digital previa a cualquier intervención, reduciendo la invasividad del procedimiento y acortando los tiempos de recuperación. A esto se suman las especialidades de periodoncia —tratamiento de la enfermedad de las encías, un problema infradiagnosticado en la población adulta española— y la endodoncia de última generación para preservar piezas dentales que en otros contextos se darían por perdidas. La detección precoz y el tratamiento preventivo son señas de identidad de la metodología Queipo desde el primer día.

Cuatro sedes, un mismo estándar de atención

Uno de los retos de cualquier red asistencial es garantizar que la experiencia del paciente no varía según el centro al que acuda. Queipo ha resuelto este desafío mediante una historia clínica compartida entre todos los centros y un protocolo de atención unificado que asegura continuidad asistencial con independencia de cuál sea la sede de referencia del paciente. Esto resulta especialmente relevante para familias cuyos miembros residen en distintos puntos de la provincia: el mismo historial, el mismo estándar, el mismo seguimiento.

La nueva sede de Málaga capital se ubica en calle Gabriel Celaya, 7 (distrito Centro), con acceso directo desde el entorno del Centro Comercial Larios y muy próxima a las principales líneas de transporte público de la ciudad. Para solicitar cita o informarse sobre los tratamientos disponibles, los pacientes pueden contactar al 951 46 88 33. El equipo de la clínica atiende también consultas a través del sitio web clinicaqueipo.com, donde se pueden revisar todos los servicios de la red y conocer a los profesionales que integran cada equipo.

Contacto de prensa

Clínica Queipo Málaga — C. Gabriel Celaya, 7, Centro, 29002 Málaga

Teléfono: 951 46 88 33

Web: clinicaqueipo.com