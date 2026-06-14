Este sábado tuvo lugar la tradicional misa en el Parque Municipal y la posterior salida de la comitiva, formada por 14 carrozas y numerosos romeros. Las celebraciones continúan a lo largo de este domingo (pueden consultar la programación en la web www.alhaurindelatorre.es/agenda)

La Romería de San Juan Bautista ha vuelto a llenar de ambiente festivo las calles de Alhaurín de la Torre durante uno de los acontecimientos más destacados del calendario local. La celebración, que combina tradición religiosa y convivencia popular, se desarrolla apenas una semana después de la elección del Rey y la Reina de las fiestas de San Juan 2026.

Los actos han comenzado en la tarde del sábado en el Parque Municipal Mirador de Bellavista donde se ha celebrado la tradicional Misa de Romeros, acompañada por las voces del Coro de la Hermandad del Rocío de Alhaurín de la Torre y oficiada por el párroco Manolo Córdoba, acompañado de los diáconos José Antonio Aguilar y Antonio Tomé.

Tras la ceremonia religiosa, 14 carretas, carriolas y carrozas engalanadas, alguna tirada por bueyes, han iniciado el recorrido hacia el recinto romero situado en el Arroyo del Pinar. Cientos de vecinos y visitantes han participado en la comitiva y han acompañado al patrón durante el trayecto manteniendo viva una de las tradiciones más arraigadas del municipio.

La comitiva recorrió varios puntos emblemáticos del centro de la localidad, entre ellos la plaza de San Sebastián, la avenida Juan Carlos I, la avenida de San Francisco y la avenida de Viñagrande, donde se ofreció sangría a los participantes a las puertas de la ermita de San Francisco de Paula por parte de la Asociación de Vecinos de Viñagrande antes de continuar por el Camino de las Canteras hasta llegar al recinto festivo. En la misma ermita se ha realizado una ofrenda floral al santo por parte de autoridades y se ha cantado a la imagen.

Una vez en el recinto romero los asistentes han podido disfrutar de un amplio programa de actividades, además de la oferta gastronómica y de bebidas gestionada por distintas cofradías locales y de las actuaciones musicales previstas para la noche con el concierto de Malamanera y el cierre por parte de varios DJ’s locales.

Entre los participantes no ha faltado el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; y el edil de Fiestas y Turismo, Andrés García; así como numerosos concejales de la Corporación Municipal. Todos han acompañado a los romeros durante el recorrido y el regidor alhaurino ha destacado la elevada participación vecinal pese a las altas temperaturas y la humedad registradas durante la jornada. Villanova ha agradecido el compromiso de los alhaurinos con una celebración que forma parte de la identidad del municipio y ha felicitado al área organizadora y a todos los empleados municipales y equipos de seguridad y emergencias que velan porque todo transcurra con normalidad.

Como en años anteriores el Ayuntamiento ha habilitado un servicio gratuito de autobuses para facilitar la ida hacia la Romería y el regreso de los asistentes al casco urbano durante la noche del sábado, una medida que también se mantendrá este domingo desde el mediodía hasta las siete de la tarde, hora de regreso prevista hacia la Parroquia de San Sebastián tras el concierto a las cuatro de la tarde del Legado Tributo a El Barrio.