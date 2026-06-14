Lo que pudo convertirse en una tragedia de mayores dimensiones quedó finalmente en un grave susto gracias a la rápida y coordinada actuación de los servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y numerosos ciudadanos que colaboraron tras el vuelco de un tren turístico en Cártama. El accidente dejó 18 heridos, entre ellos nueve menores, pero la intervención inmediata permitió atender a los afectados en cuestión de minutos.

La noche del sábado puso a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia de Cártama y de la comarca del Guadalhorce. Sobre las 21:40 horas, un tren turístico que transportaba a unas treinta personas volcó en la calle Santo Cristo, generando momentos de preocupación entre pasajeros, familiares y vecinos que se encontraban en la zona.

Sin embargo, la reacción fue prácticamente inmediata. Policías, sanitarios, bomberos y voluntarios de Protección Civil se movilizaron rápidamente para atender a los ocupantes del vehículo y asegurar el entorno. A ello se sumó la colaboración de numerosos vecinos que ayudaron a tranquilizar a los pasajeros y facilitaron las labores de los equipos de emergencia.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga con base en Coín realizaron tareas de primeros auxilios, colaboraron con los sanitarios en la atención a los heridos y trabajaron en la estabilización del vagón accidentado para evitar nuevos riesgos. La dotación de Alhaurín de la Torre también se desplazaron hasta el lugar, pero, tras valorar la situación, no fue necesaria su intervención de apoyo.

El balance final fue de 18 personas heridas, repartidas entre nueve adultos y nueve menores de entre 5 y 17 años. Todos los afectados recibieron atención médica y fueron trasladados a distintos centros sanitarios para su valoración.

Fuentes presentes en la intervención destacaron la coordinación entre los distintos operativos desplegados, que permitió actuar con rapidez y eficacia en una situación especialmente delicada por la presencia de numerosos menores entre los pasajeros.

Más allá de la investigación que determinará las causas exactas del accidente, el episodio ha puesto de relieve la importancia de contar con unos servicios de emergencia preparados y una ciudadanía capaz de responder con solidaridad cuando más se necesita.

En una noche complicada para Cártama, la profesionalidad de policías, bomberos, sanitarios y voluntarios fue clave para que el incidente no tuviera consecuencias aún más graves.