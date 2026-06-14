La inesperada lluvia ha trastocado el programa del último día y ha obligado a cancelar el concierto del Tributo a El Barrio, pero no ha impedido disfrutar de otra gran jornada festiva

MÁS INFORMACIÓN:

La Romería de San Juan Bautista ha vivido este domingo una jornada a medio gas después de que un intenso aguacero acompañado de aparato eléctrico haya obligado a la cancelación del concierto tributo a El Barrio previsto y tener que adelantar el regreso de la comitiva romera hasta la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción dos horas antes de lo previsto.

El domingo comenzó con los grupos de amigos, familias y peñas y cofradías celebrando un almuerzo en sus respectivos espacios acotados para el disfrute de los visitantes. El alcalde, Joaquín Villanova, junto al concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García; y el del Mayor, Miguel Pacheco, han realizado un recorrido por estos espacios y han compartido con los presentes.

Sobre las tres de la tarde los truenos y la lluvia han hecho su aparición en el recinto romero del Arroyo del Pinar obligando a los presentes a refugiarse y cancelando el concierto previsto.

Ante este panorama, los responsables de la organización han decidido el regreso de la comitiva que ha partido en torno a las cinco de la tarde hasta el centro urbano, con una llegada acompañada de bengalas y el sonido del pitero para encerrar a San Juan en la parroquia tras un intenso fin de semana.

En solo unos días dará comienzo la esperada Feria de 2026 que se desarrollará del martes 23 de junio al sábado, 27 de junio.