Ourense, 19 de agosto de 2025. El dispositivo conjunto formado por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga y del Parque de Bomberos de Fuengirola continúa su despliegue en Galicia, colaborando en las labores de extinción de los incendios que afectan a distintas zonas de la provincia de Ourense. El operativo, compuesto por 16 profesionales y tres camiones autobomba, llegó al lugar en torno a las 22:00 horas del lunes y se dividió en dos grupos de intervención para actuar en distintos frentes.

Los bomberos del CPB Málaga se instalaron en la localidad de Verín, al sur de la provincia, mientras que el equipo de Fuengirola fue destinado al municipio de O Barco de Valdeorras, en el centro del territorio, quedando ambos operativos alojados en los parques de referencia de dichas zonas.

Durante la primera noche de trabajo, comprendida entre la llegada y las 06:00 horas de la madrugada, los efectivos malagueños realizaron intervenciones de gran relevancia. Entre ellas, destacan:

La protección de dos estaciones de servicio situadas en áreas de riesgo.

La defensa de una vivienda amenazada por las llamas.

La ejecución de fuego técnico controlado para reforzar perímetros de seguridad y evitar la propagación del incendio.

Por su parte, el equipo desplazado desde Fuengirola participó activamente en múltiples salidas del Parque de O Barco de Valdeorras, colaborando con los cuerpos locales en tareas de control y prevención. Entre sus intervenciones más destacadas figura la extinción de un incendio declarado en un vertedero de la zona.

A lo largo de la jornada de hoy, ambos dispositivos continúan realizando tareas de revisión de perímetros y detección de posibles reactivaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar que las llamas vuelvan a comprometer áreas ya estabilizadas.

La participación de los cuerpos de emergencia malagueños en esta operación refleja la coordinación y solidaridad entre administraciones autonómicas y locales en situaciones de emergencia, así como el alto grado de preparación de los equipos andaluces en la lucha contra los incendios forestales.