

La deliberación de los enjuiciadores encumbró a Carlos Javier Pérez, de la Peña Costa del Sol, y a Alba Molina, del Distrito Puerto de la Torre. Los jóvenes de nuestro municipio Pedro Expósito y Noelia Jiménez, elegidos 2º caballero y 4ª dama de honor, respectivamente

Un año más, y ya son 25 años, nuestro municipio ha estado representado en la gala de elección de la Reina y del Míster de la Feria de Málaga 2025. Así, Joaquín Villanova, alcalde de Alhaurín de la Torre, ha ejercido, por vigésima quinta edición consecutiva, como presidente del jurado que ha decidido el nombre de la ganadora y ganador de esta edición, celebrada ayer lunes, 18 de agosto.

Igualmente, como ya es tradición, el humorista Manolo Sarria, Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre y residente en nuestra localidad desde hace cuatro décadas, amenizó la velada con otro de sus divertidos espectáculos.

La deliberación de los enjuiciadores, muy difícil, terminó por encumbrar a Carlos Javier Pérez, representante de la Peña Costa del Sol, y a Alba Molina, que representaba al Distrito Puerto de la Torre. Entre los elegidos también figuran dos jóvenes de Alhaurín de la Torre: Noelia Jiménez Arroyo, que fue designada 4º dama de honor, y Pedro Manuel Expósito Martín, 2º caballero de honor. Se da la circunstancia de que Pedro recibió en 2024 el título de Rey de la Feria de San Juan Bautista de nuestro pueblo.

La gala se celebró en el escenario habilitado en la avenida de las Malagueñas del Cortijo de Torres delante de la portada principal del Real. El acto fue presentado por Rafael Cortegana y Rocío Alba.

Villanova ha cumplido, con esta, 25 ediciones ejerciendo esta responsabilidad, y recibió un obsequio por parte de la organización, la Federación Malagueñas de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales.

Al término de la ceremonia, Joaquín Villanova se mostró muy satisfecho por el hecho de que Alhaurín de la Torre esté siempre presente en este acto a través de su figura y alabó el trabajo de la Federación en pro de la cultura, tradiciones y fiestas malagueñas.

IMÁGENES CORTESÍA DE 101 TV