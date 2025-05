Un simple análisis de sangre antes de operarte podría anticipar si lograrás perder peso con éxito.

Investigadores del grupo de “Obesidad, diabetes y sus comorbilidades: prevención y tratamiento” liderado por el Dr. Francisco J. Tinahones y la Plataforma de Bioinformática del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA-Plataforma BIONAND), identifican posibles biomarcadores epigenéticos que anticiparían la respuesta a la cirugía bariátrica. Se trata de un importante hallazgo que, sin lugar a duda, podría revolucionar la personalización de los tratamientos para la obesidad.

¿Por qué unos pacientes pierden más peso que otros?

La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial que afecta a millones de personas en todo el mundo. La cirugía bariátrica, como la gastrectomía vertical, ha demostrado ser eficaz para lograr una pérdida de peso significativa y sostenida. Sin embargo, no todos los pacientes logran los mismos resultados: entre un 7% y un 25% no alcanza los objetivos esperados. Comprender los factores que influyen en esta variabilidad es esencial para optimizar los resultados clínicos.​

El papel de la metilación del ADN en la predicción de resultados

La metilación del ADN es una modificación epigenética que regula la expresión génica sin alterar la secuencia del ADN. Estudios previos han sugerido que la metilación del ADN puede influir en el desarrollo de enfermedades metabólicas y en la respuesta a intervenciones de pérdida de peso. Sin embargo, su papel como predictor de éxito en la cirugía bariátrica no está bien establecido hasta el momento.​

¿Cómo lo han descubierto?

El equipo de investigación analizó muestras de sangre de 20 personas con obesidad severa antes de que se sometieran a una operación de reducción de estómago (gastrectomía en manga). Un año después, comprobaron cuánto peso había perdido cada paciente y los dividieron en dos grupos: quienes habían perdido más del 60% del exceso de peso, y quienes no habían llegado a esa cifra.

Al comparar los perfiles de metilación del ADN, los investigadores detectaron más de 76.000 diferencias en pequeñas marcas químicas del ADN (conocidas como metilaciones), que podrían estar influyendo en cómo responde el cuerpo a la cirugía.

Las señales del ADN que marcan la diferencia

Entre todas esas diferencias, hubo tres marcas epigenéticas que destacaron especialmente por su capacidad para discriminar con precisión qué pacientes iban a tener una mejor evolución.

«Encontramos que una mayor metilación del ADN en sitios específicos en el gen HOXA5 se relaciona con una menor probabilidad de éxito en la pérdida de peso, mientras que una mayor metilación en JAK2 se asocia con mejores resultados», señala la Dra. Sonsoles Morcillo, una de las autoras principales del estudio.

Ambos genes tienen un papel reconocido en funciones del tejido adiposo y en rutas metabólicas claves como la señalización de insulina, la inflamación y la diferenciación de adipocitos.

Estos resultados sugieren que nuestro propio ADN podría tener parte de la clave para saber si una operación bariátrica funcionará bien o no, y eso abre la puerta a tratamientos mucho más personalizados.

Implicaciones clínicas y futuras investigaciones

Estos hallazgos sugieren que la evaluación de la metilación del ADN en sangre antes de la cirugía podría servir como una herramienta no invasiva para predecir la respuesta individual a la cirugía bariátrica. Esto permitiría a los profesionales de la salud personalizar las estrategias de tratamiento y seguimiento, mejorando así los resultados para los pacientes.​

La Dra. Gutiérrez-Repiso, una de las autoras principales del estudio, destaca la importancia de este descubrimiento: «La identificación de biomarcadores epigenéticos nos acerca a una medicina más personalizada en el tratamiento de la obesidad, permitiendo intervenciones más efectivas y adaptadas a cada paciente».​

Así, como ha incidido Guillermo Paz-López, primer autor del trabajo, “se requieren estudios adicionales con muestras más amplias para validar estos resultados y explorar cómo estos biomarcadores pueden integrarse en la práctica clínica habitual. Por ello, este avance subraya el compromiso de IBIMA en la investigación de vanguardia para abordar los desafíos de la obesidad y mejorar la salud de la comunidad”.

Referencia del estudio

Paz-López G, Linares-Pineda TM, González-Jiménez A, et al. Pre-operative DNA methylation marks as predictors of weight loss outcomes after sleeve gastrectomy. Molecular Metabolism. 2025 Feb;92:102087. doi: 10.1016/j.molmet.2024.102087. Epub 2024 Dec 24. PMID: 39724958; PMCID: PMC11780120.​