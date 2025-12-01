El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha adelantado la inminente publicación de una orden por la que la Junta de Andalucía recomienda el uso de mascarillas en todos los centros sanitarios y sociosanitarios de la comunidad, tanto de titularidad pública como privada.

La medida se aplicará en hospitales y centros de salud, así como en residencias de mayores y centros destinados a personas con discapacidad, entre otros recursos asistenciales. La recomendación va dirigida tanto a los usuarios como al personal sanitario y asistencial, con el objetivo de reforzar la protección frente al repunte de patologías respiratorias registrado en estas semanas.

Sanz ha explicado que esta decisión se adopta siguiendo criterios técnicos y epidemiológicos y que se trata de una recomendación preventiva y temporal, sujeta a futuras revisiones en función de la evolución de la situación sanitaria en Andalucía.