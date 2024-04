Nieto: “Es una deuda histórica, pero Moreno Bonilla opta por seguir poniendo el dinero del SAS donde no debe y ni le sirve a los trabajadores ni a los usuarios de la sanidad pública andaluza”

Valero: “Es un problema de falta de voluntad política, el gobierno andaluz tiene fondos económicos y las competencias para solucionar esta situación y otorgar las categorías que les corresponden”

Morillas: “El gobierno del PP de Moreno Bonilla tiene una estrategia para el deterioro de la sanidad pública y de las condiciones laborales de los profesionales, especialmente de las mujeres”

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Inma Nieto, ha presentado, en un encuentro con representantes sindicales y personal sanitario celebrado en Málaga, la propuesta legislativa de reclasificación del personal técnico de cuidados auxiliares del SAS que defenderá ante la cámara andaluza para que el gobierno de Juanma Moreno (PP) “deje de mentirle al conjunto de profesionales sanitarios y cumpla con sus obligaciones reconociéndole la categoría laboral que les corresponde en base a la formación y a los trabajos que realizan. Ya es hora de dejar de ningunear a un personal cuya aportación en los equipos sanitarios es fundamental”.

Nieto explica que “se trata de miles de trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente mujeres, cuya funciones no se actualizan desde 1973. Tienen un título que los acredita como técnicos, pero la Junta les está fallando y, a pesar de hay sentencias que le obligan, no les sube de categoría”.

Nieto avanza que “también vamos a presentar mociones en las todas las diputaciones y ayuntamientos andaluces. Les debemos mucho a los sanitarios, no sólo aplausos, ya es hora de que se resuelva una injusticia histórica, que no tiene justificación, salvo que Moreno Bonilla opte por seguir poniendo el dinero del SAS donde no debe y ni le sirve a los trabajadores ni a los usuarios de la sanidad pública andaluza”.

El coordinador andaluz de Izquierda Unida, Toni Valero, apuesta por “fortalecer el servicio público para prestar una atención de calidad a la ciudadanía” y asegura que este objetivo pasa por “dignificar a la plantilla de sanitarios, por cuidar a quienes nos cuidan”.

Valero asegura que “es un problema de falta de voluntad política, el gobierno andaluz tiene fondos económicos y las competencias para solucionar esta situación y otorgar las categorías que les corresponden. Con esta propuesta legislativa planteamos que se cumpla con la normativa, acabar una situación injusta y fortalecer la atención sanitaria en favor de la ciudadanía”.

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, destaca que “hablando de más de 20.000 trabajadores y trabajadoras, técnicos auxiliares de enfermería, técnicos de higiene bucodental o técnicos en farmacia, que forman parte esencial de los equipos de atención sanitaria pero el gobierno de la Junta de Andalucía no está reconociendo su labor, está generando una situación de profunda discriminación y desigualdad salarial y laboral”.

Morillas denuncia que “el gobierno del PP de Moreno Bonilla tiene una estrategia clara para el deterioro de la sanidad pública y de las condiciones laborales de los profesionales, especialmente de las mujeres. Un ejemplo conocido hoy mismo es el cierre definitivo de las Urgencias del Hospital Civil, con lo que eso implica, sobre todo para la atención en materia de salud mental u oftalmología, es un nuevo impacto negativo directo en la calidad de la atención sanitaria en Málaga”.