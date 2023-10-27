El escritor almeriense conversó en la Biblioteca Municipal sobre su premiada obra ‘Trigo limpio’, escogida esta temporada para los clubes de lectura, en un acto en el que presentó también su último libro: ‘La flor del rayo’

La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha sido escenario este jueves de un encuentro literario con el escritor Juan Manuel Gil, una cita enmarcada dentro del ciclo ‘Alhaurín lee’. El encuentro estuvo organizado por la Concejalía de Cultura y Biblioteca, que dirige el edil Manuel López, y moderado por la gestora cultural, Cristina Consuegra.

La cita fue todo un éxito, ya que numerosas personas acudieron a la convocatoria y llenaron la Sala María Moliner del recinto. Juan Manuel Gil es escritor y profesor y formó parte de la primera promoción de residentes de la Fundación Antonio Gala. Ya con su primera obra, ‘Guía inútil de un naufragio’ obtuvo el Premio Andalucía Joven de Poesía en 2004. Desde entonces se ha centrado en la novela con obras como ‘Inopia’, ‘Las islas vertebradas’ y ‘Un hombre bajo el agua’. En 2021 ganó el Premio Biblioteca Breve de novela con ‘Trigo limpio’.

En esta ocasión, el escritor almeriense llegó a Alhaurín de la Torre para presentar su nueva obra, ‘La flor del rayo’, publicada recientemente, a la vez que dialogó con los presentes acerca de ‘Trigo limpio’, que es una novela de este escritor que ha sido leída y analizada en los clubes de lectura de la Biblioteca.

Juan Manuel Gil hizo hincapié en que era un “privilegio” estar en el municipio para presentar su obra y conocer las primeras impresiones del público además de ampliar el conocimiento y enfoques que han dado sus lectores a las distintas novelas con las que cuenta.