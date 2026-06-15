Hay materiales que no pasan de moda porque nunca llegaron a estar de moda: simplemente siempre han estado ahí, sosteniendo civilizaciones, pavimentando patios, calentando hogares. El barro cocido es uno de ellos. Y en un momento en que el interiorismo de lujo ha virado hacia la autenticidad, la imperfección buscada y el origen trazable, el suelo de barro artesanal se ha convertido en la elección más codiciada por arquitectos e interioristas de primer nivel. Cerámicas Catalino, con sede en Vélez-Málaga y más de seis décadas de producción ininterrumpida, es hoy uno de los proveedores de referencia en ese mercado exigente.

Lo que distingue a esta empresa familiar no es únicamente la antigüedad ni el saber hacer acumulado, sino la capacidad de trasladar un proceso completamente manual al lenguaje del proyecto contemporáneo. Arquitectos de la Costa del Sol, interioristas madrileños, estudios de reformas en el País Vasco y promotores de todo el territorio nacional se han acostumbrado a pedir muestras a Vélez-Málaga antes de tomar decisiones sobre pavimentos y revestimientos. La razón es sencilla: ninguna pieza industrial puede replicar lo que ocurre cuando el barro toca el horno y emerge con su textura, su color y su carácter irrepetible.

En un mercado saturado de catálogos con acabados perfectos y módulos intercambiables, la irregularidad controlada del barro cocido artesanal ha pasado a ser un argumento de venta, no un defecto a disculpar. Cerámicas Catalino entendió esto mucho antes de que se convirtiera en tendencia, y su historia es la de una empresa que ha sobrevivido a modas precisamente por no haberse plegado a ninguna de ellas.

El material que los arquitectos buscan cuando quieren diferenciarse

Cuando un estudio de arquitectura apuesta por los suelos de barro en una obra residencial de alto standing, no lo hace únicamente por razones estéticas. La durabilidad del barro cocido es una de sus virtudes más subestimadas: correctamente instaladas y con un mantenimiento mínimo, estas piezas pueden superar el siglo de vida útil sin perder ni su estructura ni su carácter. Para un promotor o un cliente particular que busca una solución definitiva en lugar de una reforma periódica, ese dato cambia el cálculo económico por completo.

Cerámicas Catalino trabaja con una selección rigurosa de arcilla regional, amasa sin maquinaria, da forma a mano y somete las piezas a un secado natural antes de la cocción a alta temperatura. Cada lote que sale de sus instalaciones es rastreable hasta su origen y verificable en sus propiedades técnicas, algo que los despachos de arquitectura valoran especialmente cuando trabajan bajo certificaciones de sostenibilidad o cuando el cliente final exige documentación completa sobre los materiales de su vivienda.

Un catálogo construido sobre décadas de especialización

La oferta de Cerámicas Catalino abarca un espectro amplio dentro de la cerámica artesanal de barro. Los formatos van desde los cuadrados clásicos hasta las piezas curvilíneas de inspiración árabe, pasando por las populares escamas de pez —habituales en cocinas y baños de proyectos con vocación historicista— y las plaquetas para revestimiento de paredes. La gama de azulejos esmaltados incorpora seis colores distintos, aplicados a mano sobre cada pieza, lo que garantiza que dos unidades del mismo lote nunca sean exactamente idénticas. Esta variación intencional es precisamente lo que busca quien quiere huir de la uniformidad industrial.

El catálogo se completa con una línea de ladrillos fabricados con arcilla roja y blanca, cocidos a temperaturas superiores a los mil grados centígrados, que cumplen con las normativas técnicas exigidas en obra nueva y rehabilitación. Para el profesional que trabaja en proyectos de restauración de edificios históricos o cortijos andaluces, contar con un fabricante que produce materiales técnicamente certificados sin renunciar a los procesos tradicionales es una ventaja difícil de encontrar en el mercado español.

Asesoramiento real para proyectos reales

Uno de los aspectos que más distingue a Cerámicas Catalino frente a otros proveedores del sector es su modelo de atención al cliente. La empresa no solo vende producto; acompaña al proyectista o al particular desde la selección de la pieza hasta la puesta en obra, resolviendo dudas sobre cantidades, compatibilidad de formatos, opciones de combinación y técnicas de colocación. El envío de muestras gratuitas permite tomar decisiones con el material real en la mano, algo que cualquier profesional con experiencia sabe que es imprescindible cuando se trabaja con cerámica artesanal.

Esta cercanía comercial, poco habitual en empresas con una cartera de clientes internacionales, refleja una filosofía de negocio en la que la relación con el comprador importa tanto como el producto. Cerámicas Catalino atiende proyectos en toda España y realiza envíos a Europa, lo que la convierte en un proveedor viable para estudios con obra más allá de Andalucía. Para quien quiera conocer el proceso de primera mano, las instalaciones de Vélez-Málaga están abiertas a visitas concertadas.

Un legado en activo

Más de seis décadas de producción artesanal en el mismo lugar, con la misma filosofía y el mismo compromiso con el material, no son un argumento nostálgico: son una garantía de continuidad. En un sector donde los fabricantes cambian de colección cada temporada y donde los acabados se descatalogan con rapidez, la permanencia de Cerámicas Catalino es en sí misma un valor diferencial. El arquitecto o interiorista que especifica una pieza de Catalino en un proyecto sabe que podrá reponerla dentro de diez años si es necesario.

Quienes quieran incorporar el barro artesanal andaluz a su próximo proyecto —ya sea una rehabilitación, una obra nueva o una reforma de interiores— pueden contactar directamente con el equipo de Cerámicas Catalino en Vélez-Málaga para recibir asesoramiento personalizado, solicitar muestras gratuitas o concertar una visita a las instalaciones.

Sobre Cerámicas Catalino

Fundada en Vélez-Málaga hace más de seis décadas, Cerámicas Catalino es una empresa familiar especializada en la fabricación artesanal de suelos, azulejos y ladrillos de barro cocido. Con un proceso íntegramente manual y una selección rigurosa de arcilla regional, produce piezas únicas destinadas a proyectos residenciales y de rehabilitación en toda España y Europa. Su catálogo incluye suelos de barro en múltiples formatos, azulejos esmaltados en seis colores y ladrillos fabricados con arcilla roja y blanca, todos ellos conformes con las normativas técnicas vigentes.